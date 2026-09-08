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Πορτογαλία: Δάνειο €1,5 δισ. από την ΕΤΕπ για 50.000 κοινωνικές κατοικίες
Ειδήσεις
11:19 - 08 Σεπ 2026

Πορτογαλία: Δάνειο €1,5 δισ. από την ΕΤΕπ για 50.000 κοινωνικές κατοικίες

Reporter.gr Newsroom
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Χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξασφάλισε η Πορτογαλία, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προσφορά προσιτής κατοικίας και να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος στέγασης, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg.

Τα κεφάλαια της χρηματοδότησης αναμένεται να διοχετευθούν στην κατασκευή και ανακαίνιση περίπου 50.000 μονάδων κοινωνικής κατοικίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Στέγασης της Πορτογαλίας, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πολίτες που διαμένουν σε ακατάλληλες συνθήκες και δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για την εξασφάλιση κατάλληλης κατοικίας.

«Στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και να αυξηθεί η προσφορά δημόσιας κατοικίας σε ολόκληρη την Πορτογαλία», ανέφερε το υπουργείο.

Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση

Η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο, καθώς οι τιμές των κατοικιών καταγράφουν έντονη άνοδο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Πορτογαλία σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές κατοικιών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την άνοδο να φτάνει το 17,8%.

Η επίδοση αυτή ήταν υπερτριπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,1% την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην άνοδο των τιμών έχουν συμβάλει η ισχυρή ζήτηση από ξένους αγοραστές, αλλά και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών στην αγορά.

Περιορισμένο το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας

Την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές κατοικίες αντιπροσωπεύουν μόλις περίπου 2% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της Πορτογαλίας, ποσοστό που συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κοινωνικής κατοικίας εντείνει τις πιέσεις στα νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας.

Η νέα χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ εντάσσεται, επομένως, στην προσπάθεια της πορτογαλικής κυβέρνησης να διευρύνει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να στηρίξει τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Δημόσιες επενδύσεις και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η κυβέρνηση Μοντενέγκρο έχει θέσει το στεγαστικό ζήτημα στις βασικές πολιτικές της προτεραιότητες, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων επενδύσεων, φορολογικών παρεμβάσεων και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 11:20
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