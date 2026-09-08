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Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» με φόντο το πετρέλαιο - «Καμπανάκι» Barclays για τις μετοχές ποιότητας
Χρηματιστήρια
11:04 - 08 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Στο «κόκκινο» με φόντο το πετρέλαιο - «Καμπανάκι» Barclays για τις μετοχές ποιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται πτωτικά λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης την Τρίτη 8/9, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για την ενεργειακή προσφορά.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,47%, στις 646,86 μονάδες. Όλοι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της περιοχής κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τον ελβετικό SMI να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 1,60% κινούμενος στις 14.050,40 μονάδες.

Στους υπόλοιπους επιμέρους εγχώριους δείκτες ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,24% στις 10.795,91 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,48% στις 8.266,33 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 με απώλειες 0,27% κινείται στις 10.792,44 μονάδες.

Στην περιφέρεια του νότου, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,75% 51.838,50 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,79% στις 19.862,04 μονάδες.

Οι μετοχές των πετρελαϊκών και ενεργειακών εταιρειών κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το πρωί της Τρίτης πλησιάζοντας για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου υγείας στην Ευρώπη δέχθηκαν πιέσεις, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της Novartis για το φάρμακο del-desiran, το οποίο προορίζεται για την αντιμετώπιση ασθενειών που προκαλούν μυϊκή απώλεια, η οποία σημειώνει απώλειες άνω του 8%.

Η Barclays αλλάζει τη στρατηγική της για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Σε πρωινό σημείωμά τους την Τρίτη, οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays για τις ευρωπαϊκές μετοχές υποστηρίζουν ότι «η ποιότητα δεν αποδίδει», καθώς «τα επιτόκια παραμένουν ο βασικός παράγοντας που καθοδηγεί τις αγορές».

«Υποβαθμίζουμε την άποψή μας για τις μετοχές ποιότητας σε αρνητική, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός συνεχίζει να επιβαρύνει τα θεμελιώδη μεγέθη, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος καταλύτης στον ορίζοντα», αναφέρουν.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Barclays αναβάθμισαν τις μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας σε ουδέτερη αξιολόγηση, θεωρώντας ότι αποτελούν «καλύτερο μακροοικονομικό αντιστάθμισμα κινδύνου».

«Ο επίμονος πληθωρισμός και η πρωτοκαθεδρία των εμπορευμάτων συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος των μετοχών ποιότητας», σημειώνουν.

Όπως προσθέτουν, τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά στήριζαν τις μετοχές ποιότητας εμφανίζουν επιδείνωση, με τη σταθερότητα των κερδών να μην λειτουργεί πλέον ως βασικό στήριγμα.

«Με τις αποτιμήσεις να έχουν επιστρέψει μόλις στους μακροπρόθεσμους μέσους όρους και τα πλεονεκτήματα στην κερδοφορία να περιορίζονται, βλέπουμε περιορισμένα περιθώρια για μια διατηρήσιμη ανάκαμψη», καταλήγουν οι αναλυτές.

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