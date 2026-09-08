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ΔΣΑ: Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στις μη κρατικές Νομικές Σχολές – Προσφυγή στα δικαστήρια
Ειδήσεις
10:49 - 08 Σεπ 2026

ΔΣΑ: Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στις μη κρατικές Νομικές Σχολές – Προσφυγή στα δικαστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ενημέρωση του ΔΣΑ για πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, ιδιαίτερα ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ.

Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε».

Και σημειώνει: «Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα», ενώ καταλήγει: «Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 90ζ Κώδικα Δικηγόρων, να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων».

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