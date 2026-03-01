Πετρέλαιο αξίας 100 δολαρίων; Το παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούζ μπορεί να προκαλέσει ενεργειακό σοκ

Οι αγορές πετρελαίου προετοιμάζονται για ένα πιθανό σοκ στην προσφορά, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, οι οποίες αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι η ροή του πετρελαίου μέσω του Πορθμού θα μπορούσε να διαταραχθεί.

Ενώ οι αναλυτές αναμένουν μια άμεση «αυθόρμητη» αντίδραση στις τιμές του πετρελαίου όταν επανεκκινήσουν οι συναλλαγές στη Νέα Υόρκη την Κυριακή το βράδυ, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι εάν οι εντάσεις θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε μια διαρκή διακοπή των εξαγωγών του Κόλπου.

«Σε αυτό το σημείο, φαίνεται ότι εξετάζουμε μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα ήταν άνευ προηγουμένου και η πορεία της θα ήταν αδύνατο να εκτιμηθεί», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ενεργειακής έρευνας Vanda Insights.

«Εάν συνεχιστεί για μέρες με το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του να ανταποδίδουν στο έπακρο, εξετάζουμε τα χειρότερα σενάρια για το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής διαταραχής των ροών πετρελαίου μέσω της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Χάρι στο CNBC. Αυτό ισχύει εκτός εάν οι ΗΠΑ είναι σε θέση να αφοπλίσουν προληπτικά το ιρανικό ναυτικό και τον στρατό, καθώς και να διασφαλίσουν ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να ρέει κανονικά.

Με την κλιμάκωση των εντάσεων, η προσοχή έχει στραφεί πίσω στο Στενό του Ορμούζ, όπου οποιαδήποτε διαταραχή θα είχε άμεσες και υπερβολικές συνέπειες για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και LNG.

Τοποθετημένο ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, το στενό χρησιμεύει ως κρίσιμη οδός διαμετακόμισης - και πιθανό σημείο συμφόρησης - για το παγκόσμιο αργό πετρέλαιο, με περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα να διακινούνται μέσω αυτού το 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 31% όλων των ροών πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler.

Συνδέει τους μεγάλους παραγωγούς του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν, του Ιράκ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Το Reuters ανέφερε το Σάββατο ότι ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Aspides, δήλωσε ότι εμπορικά πλοία είχαν λάβει ραδιοφωνικά μηνύματα VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν που προειδοποιούσαν ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει το Στενό του Ορμούζ».

Ο αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα καμία οδηγία για το κλείσιμο της πλωτής οδού.

Το χειρότερο σενάριο; Τριψήφιο πετρέλαιο

Οι αναλυτές λένε ότι τα πιθανά σενάρια κυμαίνονται από περιορισμένες διαταραχές στις ιρανικές εξαγωγές έως έναν πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ.

Ο εφιάλτης για τις παγκόσμιες αγορές δεν είναι μόνο η απώλεια ιρανικών βαρελιών, αλλά μια ευρύτερη διαταραχή της ναυτιλίας μέσω του στενού.

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια επίθεση ευρύτερης κλίμακας στο Ιράν, με αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να κλιμακωθούν και να προσελκύσουν πολλές χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Marquee.

Ο Kavonic δήλωσε ότι οι αγορές αρχικά θα τιμολογήσουν ένα φάσμα κινδύνων - από την απώλεια έως και 2 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικών εξαγωγών την ημέρα έως επιθέσεις σε περιφερειακές υποδομές ή, σε ακραίες περιπτώσεις, μια διαταραχή της διέλευσης μέσω του Ορμούζ.

«Εάν το ιρανικό καθεστώς αισθανθεί ότι αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, δεν μπορούν να αποκλειστούν προσπάθειες αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ», είπε, αν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πιθανότατα θα αναπτύξουν στρατιωτικές συνοδείες για την προστασία των ναυτιλιακών οδών.

Εάν το Ιράν καταφέρει να κλείσει το Στενό, οι επιπτώσεις για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι σοβαρές.

«Αυτό θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα σενάριο τριπλάσιας σοβαρότητας από το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου και την ιρανική επανάσταση τη δεκαετία του 1970, και να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε τριψήφια επίπεδα, ενώ οι τιμές του LNG θα επανεξετάσουν τα ιστορικά υψηλά του 2022», σημείωσε ο Kavonic.

Το αργό πετρέλαιο Brent έκλεισε στα 72,48 δολάρια την Παρασκευή, φέρνοντας το ετήσιο κέρδος του σε περίπου 19%. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε στα 62,02 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Andy Lipow, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην περιοχή, παρόλο που οι ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν έχουν στοχοποιηθεί άμεσα μέχρι στιγμής.

Ο Lipow περιέγραψε το χειρότερο σενάριο ως «μια επίθεση στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές ακολουθούμενη από πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ». Εκτιμά την πιθανότητα αυτού του σεναρίου σε περίπου 33%, δεδομένου ότι το Ιράν μπορεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.