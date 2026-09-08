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Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για μεγάλη επίθεση της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου
Ειδήσεις
10:53 - 08 Σεπ 2026

Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για μεγάλη επίθεση της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν (MBZ), προειδοποίησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Haaretz που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9). Τη συγκεκριμένη είδηση αναπαρήγαγε νωρίτερα σήμερα και η Jerusalem Post.

Πιο αναλυτικά, ο Νετανιάχου φέρεται να απέρριψε τη συγκεκριμένη προειδοποίηση, παρά τις παροτρύνσεις του MBZ να λάβει σοβαρά υπόψη την απειλή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις ανώτερους ξένους αξιωματούχους που ήταν ενήμεροι για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια μιας 45λεπτης συνομιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε περίπου 10 ημέρες πριν από τη σφαγή, ο MBZ φέρεται να προειδοποίησε το Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΑΕ εξέφρασε στο ίδιο φόντο την ανησυχία ότι μια τέτοια ενδεχόμενη επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, σύμφωνα με την έρευνα.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε ότι πίστευε πως η Χαμάς σκόπευε να επιχειρήσει στη Δυτική Όχθη και διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΑΕ ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε αναφορά στην προειδοποίηση σε μεταγενέστερες ενημερώσεις για θέματα ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 7η Οκτωβρίου, με τον πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, και τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Χέρτσι Χαλέβι, να δηλώνουν στη Haaretz ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που είχε μεταφέρει ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 10:59
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