ΧΑ: Οι προκλήσεις μετά από επτά συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες - Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός οδηγός

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Ο ΓΔ διατήρησε τις 2.700 μονάδες, αλλά η υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά και η επιλεκτική συμμετοχή καθιστούν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα πιο απαιτητική, μετά από επτά συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.

Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός οδηγός, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ενώ στο εξωτερικό, οι πιέσεις σε Ιαπωνία/Κορέα, το Brent κοντά στα $98,5 και οι υψηλές αποδόσεις δημιουργούν πιο απαιτητικό setup.

Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / ΔΤΡ: ΓΔ: στήριξη 2.690–2.700 και χαμηλότερα 2.660–2.670, αντίσταση 2.720– 2.724. Κατοχύρωση άνω των 2.724 ανοίγει χώρο προς 2.750–2.760. ΔΤΡ: στήριξη 3.200–3.207, αντίσταση 3.250–3.257 και επόμενος στόχος 3.300.

• Τράπεζες: Η συμμετοχή παραμένει επιλεκτική, με τις συναλλαγές συγκεντρωμένες στις τράπεζες. ΕΤΕ: €17,45–17,50 / €17,90–18,00 · ΠΕΙΡ: €10,55– 10,60 / €10,80–11,00 · ΕΥΡΩΒ: €4,70–4,72 / €4,81–4,85 · ΑΛΦΑ: €4,67–4,70 / €4,75–4,80. Ζητούμενο είναι εάν νέα κίνηση του ΓΔ προς τις 2.724 θα συνοδευτεί από μεγαλύτερο breadth και τζίρο.

• ΔΕΗ: Στήριξη €24,00–24,10, αντίσταση €24,40–24,50, με διάσπαση να ανοίγει χώρο προς τα €25. Στο επίκεντρο η τιμή-στόχος €27 της Goldman Sachs και το Data Center Κοζάνης.

• ΕΛΠΕ / ΜΟΗ: Τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης και το Brent κοντά στα $98,5 διατηρούν τον κλάδο στο επίκεντρο. ΕΛΠΕ: στήριξη €15,90–16,00 / αντίσταση €16,55. ΜΟΗ: €62,90–63,15 / €64,00–65,40.

• LAMDA: Πάνω από τον ΚΜΟ200 μετά το κλείσιμο στα €6,93 (+1,91%). Στήριξη €6,75–6,80, αντίσταση €6,95–7,00.

• Star Bulk: Δημόσια Προσφορά 9–11/9, με έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens στις 16/9.

• THEON: Κοινοπρακτική χρηματοδότηση έως €325 εκατ. για εξαγορές, refinancing και χρηματοοικονομική ευελιξία. H1 έσοδα €248,7 εκατ., soft backlog €1,456 δισ., με τη μόχλευση βασικό σημείο παρακολούθησης.

• Εταιρικά αποτελέσματα: Fourlis, Sarantis και BriQ Properties ανακοινώνουν αποτελέσματα Α εξαμήνου μετά το κλείσιμο.