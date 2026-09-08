ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ
Πολιτική
10:34 - 08 Σεπ 2026

Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το θέμα των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και των αρνητικών τιμών ενέργειας που πλήττουν δυσανάλογα τους μικρομεσαίους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα, φέρνει με ερώτησή του στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Σε συνέχεια της συνάντησής του με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) και όπως είχε προαναγγείλει σε σχετική του ανάρτηση, ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν για το θέμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ερώτησή του ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι απώλειες εισοδήματος των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκής ενέργειας αναμένεται να φτάσουν έως και το 50% τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, μόνο τα τελευταία δύο έτη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών σταθμών προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως λόγω των περικοπών και αρνητικών τιμών ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των έργων.

Την ίδια στιγμή που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον χώρο των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στη Φ/Κ ενέργεια πλήττεται βάναυσα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επικρίνοντας τους μέχρι πρότινος χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της αποθήκευσης αποτελούν στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τον περιορισμό των περικοπών.

Τέλος, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει:

⦁ Αν η πρακτική των περικοπών και της μη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στην Ελλάδα συνάδει με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία,

⦁ Αν ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 καθυστερεί την αδειοδότηση και υλοποίηση έργων αποθήκευσης,

⦁ Αν προτίθεται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αρνητικών τιμών ενέργειας και των περικοπών από ΑΠΕ στη βιωσιμότητα κυρίως μικρών έργων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στις τελικές τιμές ρεύματος προς τους καταναλωτές.

«Οι ραγδαίες περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργούν αναμφισβήτητα ζητήματα βιωσιμότητας για χιλιάδες μικρομεσαίες φωτοβολταϊκές επιχειρήσεις. Το 2026 οι περικοπές αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν 3,5 TWh, δηλαδή περίπου την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 1.000.000 νοικοκυριών» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Η εγκληματική καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης, καθιστούν την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης στον συγκεκριμένο τομέα. Με τη Βουλγαρία να βρίσκεται στο 52% του δείκτη αποθηκευτικής επάρκειας, η γείτονα χώρα προμηθεύεται, αποθηκεύει και πουλάει πίσω στην Ελλάδα τις βραδινές ώρες την δική μας φθηνή ενέργεια σε πολλαπλάσια τιμή. Η συγκεκριμένη πολιτική αποτυχία που μετακυλίει το εξαιρετικά υψηλό κόστος στον τελικό καταναλωτή, έχει ονοματεπώνυμο: Κυβέρνηση ΝΔ».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

“Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

Οι συνεχώς αυξανόμενες περικοπές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι αρνητικές τιμές ενέργειας, πλήττουν δυσανάλογα τους μικρομεσαίους παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα.

Κατά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), οι απώλειες εισοδήματος τους αναμένεται να φτάσουν έως και 50% τα επόμενα χρόνια, ενώ μόνο τα τελευταία δύο έτη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών σταθμών προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε πολλές περιπτώσεις αναγκαστικές λόγω περικοπών και αρνητικών τιμών.

Ταυτόχρονα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τον περιορισμό των περικοπών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει κανόνες για την ανακατανομή παραγωγής και την αποζημίωση, ενώ το ενωσιακό πλαίσιο επιδιώκει την ισότιμη, χωρίς διακρίσεις συμμετοχή της αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Η εφαρμοζόμενη στην Ελλάδα πρακτική περικοπών και η μη αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ για αυτές συνάδει με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943;

2. Έχει αξιολογήσει αν ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 καθυστερεί την αδειοδότηση και υλοποίηση έργων αποθήκευσης, αντιβαίνοντας στους στόχους της Οδηγίας;

3. Προτίθεται να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αρνητικών τιμών και των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βιωσιμότητα έργων ηλεκτροπαραγωγής (ιδίως των μικρών), καθώς και στις τελικές τιμές ρεύματος προς τους καταναλωτές;”

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι
Αναλύσεις

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης
Πολιτική

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

Στασιμότητα και όχι σταθερότητα στην «πραμάτεια» Μητσοτάκη - Υπάρχει άλλος δρόμος
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Στασιμότητα και όχι σταθερότητα στην «πραμάτεια» Μητσοτάκη - Υπάρχει άλλος δρόμος

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους
Πολιτική

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/09/2026 - 10:50

Πώς υποδέχθηκαν οι ταξιτζήδες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:49

ΔΣΑ: Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στις μη κρατικές Νομικές Σχολές – Προσφυγή στα δικαστήρια

Πολιτική
08/09/2026 - 10:46

Κεραμέως: Καλύτερη επίδοση 25ετίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2026

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 10:41

Lancom: Συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αύξηση κύκλου εργασιών 23,8% το 2025

Πολιτική
08/09/2026 - 10:34

Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ

Αναλύσεις
08/09/2026 - 10:34

Θετική αναθεώρηση Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση κερδών και ανεβασμένες έως 20% οι τιμές-στόχοι

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/09/2026 - 10:32

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της

Ακίνητα
08/09/2026 - 10:26

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»

Οικονομία
08/09/2026 - 10:22

Μαρκόπουλος για «κουμπαρά των νέων»: Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:11

Γερμανία: Άλμα 38% στο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούλιο – Στα €21,3 δισ.

Αναλύσεις
08/09/2026 - 10:10

ΧΑ: Σε εξέλιξη η διαδικασία συσσώρευσης του ΓΔ στην περιοχή των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
08/09/2026 - 10:03

ifo: Βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα στη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών

Οικονομία
08/09/2026 - 10:00

ΑΑΔΕ: Η Ευγενία, η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου στην 90η ΔΕΘ

Πολιτική
08/09/2026 - 09:57

Γκίλφοϊλ από Θεσσαλονίκη: Πιο τολμηρή και ισχυρή από ποτέ η σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ

Εργασιακά
08/09/2026 - 09:46

Κεραμέως: Ρεκόρ 25ετίας στο επτάμηνο με 323.136 νέες θέσεις – Στο 7,9% η ανεργία

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 09:41

Ασία: Πιέσεις στις αγορές με φόντο τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν – Νέο άλμα στο πετρέλαιο

Πολιτική
08/09/2026 - 09:37

Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, σε νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης

Ναυτιλία
08/09/2026 - 09:28

Ναυτιλία: Συναγερμός για την κατάρρευση των διεθνών κανόνων – Στο επίκεντρο ο «σκιώδης στόλος»

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 09:13

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 09:05

Alpha Bank Investor Day 2026, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Εργασιακά
08/09/2026 - 08:27

ΔΕΘ: Το «πακέτο» για τους συνταξιούχους - Πόσα χρήματα θα πάρουν και πότε

Ειδήσεις
08/09/2026 - 08:09

Συναγερμός για τους mainstream πολιτικούς στην Ευρώπη, η νίκη της AfD στη Γερμανία

Ειδήσεις
08/09/2026 - 08:02

Το Νέο Μεξικό ο τελευταίος στόχος του Τραμπ για αλλαγή ονόματος - Αντιπερισπασμός στην ακριβή βενζίνη

Business Facts
08/09/2026 - 08:00

Οι 30 πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο - Σε ποιες χώρες εδρεύουν

Business Facts
08/09/2026 - 07:52

Οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως - Μία αντιπροσωπεύει το 44%

Οικονομία
08/09/2026 - 07:31

Οι χώρες του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη παιδική φτώχεια - Η θέση της Ελλάδας

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 04:52

Ποια αξιολόγηση και πράσσειν άλογα; 500άρικα για όλους στο Δημόσιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 23:35

Μακρόν στην Κομισιόν: «Μπλόκο» στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών σε όλη την ΕΕ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 23:15

Κούβα: Στα 8 δισ. δολάρια οι απώλειες από το αμερικανικό εμπάργκο

Magazino
07/09/2026 - 22:59

«Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη: H επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα OSCAR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ