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Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά το 2022
Εμπορεύματα
00:15 - 09 Μαρ 2026

Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά το 2022

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν είχε ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 13% την Κυριακή αργά το βράδυ, αφού βέβαια εκτοξεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα με τον ταχύτερο ρυθμό από τότε που άρχισαν να υφίστανται το 1983.

Η φυσική ροή πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου έχει επιβραδυνθεί και η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ έχει μειωθεί σε λιγότερο από το ένα τρίτο των επιπέδων που παρήχθησαν πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το Κουβέιτ έχει επίσης μειώσει την παραγωγή.

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Το West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 18,98% ή 17,25 δολάρια, στα 108,15 δολάρια ανά βαρέλι. Το παγκόσμιο Brent σημείωσε άνοδο 16,19% ή 15,01 δολάρια, στα 107,70 δολάρια.

Η αναταραχή πλήττει ήδη τα πορτοφόλια των Αμερικανών. Η κανονική βενζίνη στις ΗΠΑ κοστίζει 46 σεντς το γαλόνι περισσότερο από ό,τι πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με την AAA, ενώ το ντίζελ έχει γίνει 83 σεντς πιο ακριβό.

Φυσικά, τα... απόνερα έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν και στην Ελλάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών στις ΗΠΑ άνοιξαν χαμηλότερα καθώς το πετρέλαιο φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια που συνδέονται με τους δείκτες S&P 500, Nasdaq-100 και Dow Jones Industrial Average μειώθηκαν όλα κατά περισσότερο από 1%.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 00:27
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