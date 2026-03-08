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«Καίνε» τις τσέπες των καταναλωτών τα καύσιμα – Άλμα έως και 20 λεπτά το λίτρο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:30 - 08 Μαρ 2026

«Καίνε» τις τσέπες των καταναλωτών τα καύσιμα – Άλμα έως και 20 λεπτά το λίτρο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη, το πετρέλαιο κίνησης αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης να ακολουθούν ανοδική πορεία. Το τελευταίο διάστημα οι τιμές έχουν αυξηθεί ακόμη και πάνω από 20 λεπτά το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη γεωπολιτική αστάθεια και στην αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Όσο η ένταση συνεχίζεται, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι οδηγοί θα συνεχίσουν να βλέπουν ανοδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη στα νησιά

Σύμφωνα με μετάδοση στο δελτίο του ΑΝΤ1, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές εμφανίζονται αισθητά υψηλότερες. Ενδεικτικά, σε πρατήριο στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης τα 2,10 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,70 ευρώ.

Στην Αθήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,82 ευρώ το λίτρο, ενώ η ανώτατη φτάνει τα 1,97 ευρώ. Στη Μήλο η μέση τιμή αγγίζει τα 2,04 ευρώ, με την ανώτατη να φτάνει έως και τα 2,37 ευρώ το λίτρο.

Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της βενζίνης βρίσκεται στα 1,94 ευρώ, ενώ η ανώτατη τιμή φτάνει τα 2,19 ευρώ.

Ακριβό γέμισμα στο ρεζερβουάρ

Η αύξηση των τιμών μεταφράζεται και σε υψηλότερο κόστος για τους οδηγούς.
Για ένα τυπικό γέμισμα ρεζερβουάρ:

- Στην Αθήνα το κόστος φτάνει περίπου τα 74 ευρώ

- Στη Μήλο τα 88 ευρώ

- Στην Εύβοια περίπου τα 80 ευρώ

    Το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει τη βενζίνη

    Παραδοσιακά το πετρέλαιο κίνησης ήταν 20 έως 25 λεπτά φθηνότερο από την αμόλυβδη. Ωστόσο πλέον η διαφορά έχει περιοριστεί σημαντικά, με τις τιμές να πλησιάζουν μεταξύ τους.

    Στην Αττική η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 1,79 ευρώ το λίτρο και η ανώτατη στα 1,99 ευρώ.
    Στις Κυκλάδες η μέση τιμή φτάνει τα 1,91 ευρώ, ενώ η ανώτατη εκτοξεύεται ακόμη και στα 2,41 ευρώ.
    Στην Αιτωλοακαρνανία η μέση τιμή είναι 1,79 ευρώ και η ανώτατη 2,07 ευρώ το λίτρο.

    Πού κινείται το πετρέλαιο θέρμανσης

    Ανοδικές τάσεις εμφανίζει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Αττική η μέση τιμή βρίσκεται στα 1,37 ευρώ το λίτρο και η ανώτατη στα 1,49 ευρώ.

    Σε άλλες περιοχές της χώρας:

    - Ιωάννινα: 1,40 ευρώ μέση τιμή και έως 1,51 ευρώ ανώτατη

    - Γρεβενά: 1,38 ευρώ μέση τιμή και 1,52 ευρώ ανώτατη

    - Μαγνησία: 1,36 ευρώ μέση τιμή και έως 1,58 ευρώ ανώτατη

      Οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, με την αγορά να παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε γεωπολιτικές εντάσεις.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dgxkutd1tvsx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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