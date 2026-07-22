Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν το ανοδικό τους ράλι την Τετάρτη (22/7), καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών των ΗΠΑ με το Ιράν εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέο υψηλό έξι εβδομάδων και συνολικά άνοδο 26% μέσα στον Ιούλιο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για 11η συνεχόμενη ημέρα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση στην περιοχή Pickaxe Mountain, όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση. Η Τεχεράνη απάντησε πως οποιοδήποτε πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις θα οδηγήσει σε επέκταση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή.

Συναγερμός για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών ενισχύονται. Σύμφωνα με το Reuters, τρία δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη για αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας στενού Bab el-Mandeb.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και ενδεχόμενη διακοπή της κυκλοφορίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, εντείνοντας τους φόβους για νέα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αναλυτές βλέπουν αυξανόμενο κίνδυνο ελλείψεων

Οι αναλυτές της Rabobank επισημαίνουν ότι το ράλι των τιμών του πετρελαίου τροφοδοτείται από τη συσσώρευση πολλαπλών κινδύνων στην πλευρά της προσφοράς. Όπως αναφέρουν, οι τιμές του Brent, του WTI αλλά και των διυλισμένων προϊόντων ενισχύθηκαν σημαντικά λόγω των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, της έντασης στις επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, των προβλημάτων στον τερματικό σταθμό του αγωγού CPC, αλλά και της ιδιαίτερα περιορισμένης διαθεσιμότητας πετρελαίου ντίζελ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, ο συνδυασμός γεωπολιτικών εντάσεων, προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές και στενότητας στην αγορά καυσίμων ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή συμπίεση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου τους επόμενους μήνες.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν, αλλά η αγορά αγνοεί τα στοιχεία

Στο μεταξύ, τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια, ένδειξη υποχώρησης της ζήτησης.

Ωστόσο, η επίδραση αυτών των στοιχείων αποδείχθηκε προσωρινή. Οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά, με τους επενδυτές να εστιάζουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά στον κίνδυνο νέων διαταραχών στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.