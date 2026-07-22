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Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
11:04 - 22 Ιουλ 2026

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ελαφρώς πτωτικά την Τετάρτη (22/7), με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές τηρούσαν στάση αναμονής ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, ενώ παράλληλα αξιολογούσαν την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,05%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανικός ΔΑΧ ενισχύεται κατά 0,32% στι 25.073,67 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,27% στις 10.613,85 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,35% στις 8.393,38 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,24% στις 52.413 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άλμα 1,04% στις 9.267,12 μονάδες, ενώ αντίθετα ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,09% στις 19.365,24 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα αποτελέσματα των Alphabet και Tesla, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η ανοδική πορεία των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ακόμη περιθώρια συνέχισης.

Ο τεχνολογικός κλάδος του STOXX 600 κατέγραφε απώλειες 1,7%, με τις μετοχές των Soitec και Aixtron να υποχωρούν κατά 2,3% και 2,6% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου Brent ενισχύονταν οριακά, αφού τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο προς την Ασία άλλαξαν πορεία και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις απειλές των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός ενεργειακός κλάδος κατέγραφε άνοδο 0,4%.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η ισπανική Santander υποχωρούσε κατά 1,3%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αύξηση 17% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου.

Αντίθετα, η φινλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού διακίνησης φορτίων Hiab σημείωνε άλμα άνω του 10%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στον STOXX 600, μετά την ανακοίνωση αυξημένων παραγγελιών κατά το δεύτερο τρίμηνο.

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