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Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε ομηρία της παγκόσμιας ενέργειας» – Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων
Ειδήσεις
08:47 - 22 Ιουλ 2026

Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε ομηρία της παγκόσμιας ενέργειας» – Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την Τετάρτη το Ιράν ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον «παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματία» στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) εξαπέλυσε επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα, με στόχο, όπως ανακοίνωσε, «να συνεχίσει να αποδυναμώνει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιδρομές έπληξαν στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας.

Μιλώντας στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ASEAN στις Φιλιππίνες, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν δείχνουν σοβαρή διάθεση για συνομιλίες. Αν είναι σοβαροί, είμαστε κι εμείς. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας.»

Πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον είναι πως το Ιράν «αξιώνει το δικαίωμα» να ελέγχει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ — δικαίωμα που, όπως τόνισε, δεν του αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο.

«Αν δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το οποίο ένα κυρίαρχο κράτος μπορεί να αποφασίζει ότι θα ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό, θα επιβάλλει διόδια και, αν δεν πληρωθεί, θα βυθίζει πλοία, τότε έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο. Ένα προηγούμενο που θα επαναληφθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», προειδοποίησε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φάνηκε επίσης να αφήνει αιχμές κατά της Κίνας, σημειώνοντας ότι «αν υπάρχει μια περιοχή του κόσμου όπου δεν χρειάζεται να εξηγήσω τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς, αυτή είναι εδώ».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει κατά το παρελθόν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» γύρω από αμφισβητούμενα νησιά στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διατηρούν αντικρουόμενες διεκδικήσεις με την Κίνα. Το Πεκίνο, μέσω της λεγόμενης «γραμμής των εννέα παυλών» (nine-dash line), διεκδικεί σχεδόν το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής ως δική του.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το 2016 το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης έκρινε πως οι κινεζικές διεκδικήσεις δεν έχουν νομική βάση βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Κίνα έχει αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα προσωρινό μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο προέβλεπε την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη θέσπιση μιας περιόδου 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μόνιμης συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, το κείμενο δεν έδινε οριστική λύση στο ζήτημα της μελλοντικής διαχείρισης των Στενών.

Η Τεχεράνη ερμήνευσε το κείμενο ως αναγνώριση ενός ρόλου του Ιράν στη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών και ενδεχομένως στην επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες μετά την αρχική περίοδο των 60 ημερών. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι η θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει ανοικτή, χωρίς υποχρεωτικά τέλη ή περιορισμούς που θα επιβάλλει το Ιράν.

Το Ιράν και το Ομάν – οι δύο χώρες που βρέχονται από τα Στενά του Ορμούζ – ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση στις 23 Ιουνίου ότι «κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο παράκτιων κρατών».

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις αποτελούν «συνέπειες» της αθέτησης των δεσμεύσεων της Τεχεράνης. «Αν αυτές οι συνέπειες δεν υπήρχαν, σήμερα θα ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού αυτής της περιοχής και το 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού θα βρισκόταν ουσιαστικά όμηρος ενός κυρίαρχου κράτους», δήλωσε.

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