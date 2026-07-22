Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοίνωσε σήμερα τη νέα της προσφορά για τον αποταμιευτικό λογαριασμό της, προσφέροντας ετήσιο επιτόκιο έως 2.25%, χωρίς κλείδωμα χρημάτων, διαθέσιμο τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους πελάτες της τράπεζας.

Η νέα προσφορά αντανακλά την φιλοδοξία της Snappi να φέρει ανταγωνιστικές, διαφανείς και πλήρως ψηφιακές λύσεις αποταμίευσης στην ελληνική αγορά, χωρίς περιόδους δέσμευσης, χωρίς χρεώσεις ή απαιτήσεις ελάχιστης κατάθεσης.

Τα επιτόκια αυξάνονται κλιμακωτά, όσο αυξάνεται το υπόλοιπο του αποταμιευτικού λογαριασμού:

1.25% για συνολικά υπόλοιπα έως 2.000€ 1.75% για υπόλοιπα μεταξύ 2.000€ και 9.000€ 2.25% για υπόλοιπα άνω των 9.000€ και έως 1.000.000€

Κάθε τμήμα του υπολοίπου του λογαριασμού αποδίδει το επιτόκιο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο εύρος αποταμίευσης.

Δηλαδή, για συνολικό υπόλοιπο αποταμιεύσεων 15.000€, οι τόκοι υπολογίζονται ως εξής: Τα πρώτα 2.000€ αποδίδουν 1,25% ετήσιο επιτόκιο. Τα επόμενα 7.000€ (από 2.000,01€ έως 9.000€) αποδίδουν 1,75% ετήσιο επιτόκιο. Τα υπόλοιπα 6.000€ (πάνω από 9.000€) αποδίδουν 2,25% ετήσιο επιτόκιο. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά με βάση το διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος κάθε ημέρας και πιστώνονται μηνιαία σύμφωνα με τους όρους του λογαριασμού.

Ως τράπεζα με άδεια λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Snappi συμμετέχει στο Ελληνικό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ), το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις έως 100.000€.

Η ανανεωμένη υπηρεσία έρχεται σε μία περίοδο που η ελληνική αγορά αποταμιεύσεων συνεχίζει να εξελίσσεται. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Απρίλιο του 2026 το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά ήταν 0,03%, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Η νέα πρόταση της Snappi συνδυάζει την ευκολία της άμεσης πρόσβασης στα χρήματα με ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια που διατίθενται στην ελληνική αγορά, βοηθώντας τους πελάτες να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματά τους χωρίς να θυσιάζουν την ευελιξία.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα προσφέρουμε αυτά τα οφέλη σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων στην Ελλάδα, με την προστασία καταθέσεων που παρέχεται μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ). Πιστεύουμε ότι οι Έλληνες αξίζουν μια επιπλέον επιλογή για τις αποταμιεύσεις τους. Μία λύση που συνδυάζει ελκυστικές αποδόσεις με απλότητα, διαφάνεια και ασφάλεια», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

«Ως μια ψηφιακή τράπεζα, λειτουργούμε με μια αποδοτική δομή κόστους λειτουργίας. Αυτό μας επιτρέπει να μεταφέρουμε αυτά τα οφέλη στους πελάτες μας, προσφέροντας ανταγωνιστικά επιτόκια αποταμίευσης και μια απλή, σύγχρονη τραπεζική εμπειρία».

Με αυτόν τον αναβαθμισμένο Λογαριασμό Αποταμίευσης, η Snappi συνεχίζει την αποστολή της για να φέρει σύγχρονη τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα, συνδυάζοντας ελκυστικές αποδόσεις, ευελιξία και την εμπιστοσύνη μιας πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζας.