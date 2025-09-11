Γερμανία: Η τεχνητή νοημοσύνη «μπαίνει» στο HR – Πώς αλλάζει το τοπίο

Από την απλή αυτοματοποίηση στην ενεργή διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού: Όλο και περισσότερες γερμανικές επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο όχι μόνο τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και τη στρατηγική αξιοποίηση των εργαζομένων τους μέχρι το 2028.

Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού κυρίως για να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έρευνα Προσωπικού που διεξήχθη από τη Randstad και το Ινστιτούτο ifo.

Το 44% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο όφελος της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζεται στην εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών. «Μέχρι τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει κυρίως στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό απελευθερώνει πόρους για πιο στρατηγικά σημαντικά καθήκοντα», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Daria Schaller. «Στο μέλλον, ωστόσο, ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία και άλλες εφαρμογές της AI, όπως η στελέχωση προσωπικού ή ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού».

Ένα τέταρτο (25%) των επιχειρήσεων θεωρεί ότι το μεγαλύτερο όφελος της τεχνητής νοημοσύνης προκύπτει στη διαδικασία προσλήψεων, και τη χρησιμοποιεί κυρίως για τη σύνταξη ή την ανάρτηση αγγελιών θέσεων εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται επίσης συχνά για την ανάλυση βιογραφικών ή την προκαταρκτική επιλογή υποψηφίων. Περιστασιακά, οι υπεύθυνοι προσωπικού χρησιμοποιούν chatbots για να παρέχουν βοήθεια στους υποψηφίους. «Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μάχη για εξειδικευμένο προσωπικό», εξηγεί η Schaller.

Μέχρι το 2028, οι επιχειρήσεις δεν αναμένουν πλέον ότι το μεγαλύτερο όφελος της AI θα εντοπίζεται αποκλειστικά στις διοικητικές διαδικασίες. Τομείς όπως ο προγραμματισμός προσωπικού (35%, από 10% σήμερα), η ανάπτυξη εργαζομένων (26%, από 5%) και η ανάλυση της ικανοποίησης των εργαζομένων (28%, από 9%) αναμένεται να κερδίσουν έδαφος σημαντικά. «Αυτό δείχνει μια μετατόπιση από την απλή αύξηση της αποδοτικότητας προς την στοχευμένη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού», καταλήγει η Schaller, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας.