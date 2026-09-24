ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»
Ειδήσεις
16:08 - 24 Σεπ 2026

Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπουργοί της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες καλούνται να εξετάσουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής τους επόμενους μήνες: μέχρι πού πρέπει να φτάσει η Ευρώπη για να προστατεύσει τη δική της βιομηχανία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Industrial Accelerator Act, η πρόταση που παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, με στόχο να ανακοπεί η βιομηχανική υποχώρηση της Ευρώπης.

Το σχέδιο, που έχει γίνει γνωστό ως «Made in EU», προβλέπει προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν προτεραιότητα όταν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι σε κρίσιμους μεταποιητικούς κλάδους. Παράλληλα, θέτει αυστηρούς όρους στις ξένες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, την πρόσληψη εργαζομένων από την τοπική αγορά και τη δημιουργία κοινοπραξιών με ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αν και το μέτρο έχει ως βασικό στόχο την Κίνα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε ορισμένους από τους στενότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Ιαπωνία, οι οποίοι ανησυχούν για μια στροφή της Ευρώπης προς πιο προστατευτικές πολιτικές, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Διχασμένη εμφανίζεται και η ίδια η ΕΕ. Η Γαλλία πρωτοστατεί στις εκκλήσεις για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, ενώ η Γερμανία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παράδοση του ευρωπαϊκού ελεύθερου εμπορίου.

Η γερμανική θέση αποτυπώθηκε σε έγγραφο που κυκλοφόρησε ενόψει της συνεδρίασης, στο οποίο υπογραμμίζεται η ανάγκη η ΕΕ να «παραμείνει αξιόπιστος εταίρος για τους ελεύθερους εμπορικούς εταίρους της και να τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις». Η αντίληψη του Βερολίνου για ένα «Made with EU», αντί για ένα αυστηρό «Made in EU», υιοθετήθηκε και από αρκετούς υπουργούς κατά την άφιξή τους στη συνεδρίαση.

Η Ισπανία παρουσίασε, σύμφωνα με το Bloomberg, μια συμβιβαστική πρόταση σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία. Προτείνει μια προσέγγιση τριών επιπέδων για τον καθορισμό των χωρών που θα υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Στο πρώτο επίπεδο θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Το δεύτερο θα επεκτείνεται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε δυνητικά έμπιστους εταίρους. Το τρίτο θα αφορά χώρες που έχουν συνάψει με την ΕΕ συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακή ένωση, ή διαθέτουν συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ισπανική πρόταση προσδιορίζει επίσης τους τομείς που θα καλύπτονται, μεταξύ άλλων το χάλυβα, το σκυρόδεμα, τα ηλεκτρικά οχήματα και τους ημιαγωγούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε δεκτή η ισπανική πρόταση αναμένεται να προκύψουν αργότερα σήμερα, όταν ο Στεφάν Σεζουρνέ απευθυνθεί στους δημοσιογράφους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη
Ειδήσεις

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

ifo: Σε δύσκολο έδαφος η δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία - «Μέτρια» η οικονομική ανάκαμψη
Ειδήσεις

ifo: Σε δύσκολο έδαφος η δημοσιονομική πολιτική στη Γερμανία - «Μέτρια» η οικονομική ανάκαμψη

Ρεύμα: Τέλος οι οριζόντιες επιδοτήσεις – Νέο ενεργειακό παζλ για νοικοκυριά, βιομηχανία και data centers
Οικονομία

Ρεύμα: Τέλος οι οριζόντιες επιδοτήσεις – Νέο ενεργειακό παζλ για νοικοκυριά, βιομηχανία και data centers

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις
Ειδήσεις

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 16:51

Wall Street: Πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο – Στο επίκεντρο η Fed

Πολιτική
24/09/2026 - 16:42

Μητσοτάκης – Νετανιάχου: Συνάντηση σήμερα (24/9) στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 16:37

Honda: Επένδυση έως $2,5 δισ. για νέο εργοστάσιο υβριδικών στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:33

ΗΠΑ: Στις 197.000 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:32

Διορίστηκε ως νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Δημήτριος Τσομώκος

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:08

Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:04

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:48

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

Ναυτιλία
24/09/2026 - 15:26

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 15:22

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:15

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/09/2026 - 15:04

Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 15:03

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:00

Χρέος $365 τρισ. και τόκοι $3,3 τρισ.: Ο νέος πονοκέφαλος της παγκόσμιας οικονομίας

Ειδήσεις
24/09/2026 - 14:57

Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/09/2026 - 14:50

Προεκλογική αντιγήρανση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/09/2026 - 14:47

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου

Περιβάλλον
24/09/2026 - 14:44

Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:36

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Πολιτική
24/09/2026 - 14:32

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 14:27

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 14:26

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 14:24

EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:18

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω 

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 14:17

Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:13

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

Πολιτική
24/09/2026 - 14:04

Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τους... μπάφους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 13:46

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:39

Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ