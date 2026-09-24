Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Οι υπουργοί της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες καλούνται να εξετάσουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής τους επόμενους μήνες: μέχρι πού πρέπει να φτάσει η Ευρώπη για να προστατεύσει τη δική της βιομηχανία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Industrial Accelerator Act, η πρόταση που παρουσίασε νωρίτερα φέτος ο επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, με στόχο να ανακοπεί η βιομηχανική υποχώρηση της Ευρώπης.

Το σχέδιο, που έχει γίνει γνωστό ως «Made in EU», προβλέπει προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν προτεραιότητα όταν χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι σε κρίσιμους μεταποιητικούς κλάδους. Παράλληλα, θέτει αυστηρούς όρους στις ξένες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, την πρόσληψη εργαζομένων από την τοπική αγορά και τη δημιουργία κοινοπραξιών με ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αν και το μέτρο έχει ως βασικό στόχο την Κίνα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε ορισμένους από τους στενότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Ιαπωνία, οι οποίοι ανησυχούν για μια στροφή της Ευρώπης προς πιο προστατευτικές πολιτικές, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Διχασμένη εμφανίζεται και η ίδια η ΕΕ. Η Γαλλία πρωτοστατεί στις εκκλήσεις για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, ενώ η Γερμανία εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παράδοση του ευρωπαϊκού ελεύθερου εμπορίου.

Η γερμανική θέση αποτυπώθηκε σε έγγραφο που κυκλοφόρησε ενόψει της συνεδρίασης, στο οποίο υπογραμμίζεται η ανάγκη η ΕΕ να «παραμείνει αξιόπιστος εταίρος για τους ελεύθερους εμπορικούς εταίρους της και να τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις». Η αντίληψη του Βερολίνου για ένα «Made with EU», αντί για ένα αυστηρό «Made in EU», υιοθετήθηκε και από αρκετούς υπουργούς κατά την άφιξή τους στη συνεδρίαση.

Η Ισπανία παρουσίασε, σύμφωνα με το Bloomberg, μια συμβιβαστική πρόταση σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία. Προτείνει μια προσέγγιση τριών επιπέδων για τον καθορισμό των χωρών που θα υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Στο πρώτο επίπεδο θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Το δεύτερο θα επεκτείνεται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε δυνητικά έμπιστους εταίρους. Το τρίτο θα αφορά χώρες που έχουν συνάψει με την ΕΕ συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακή ένωση, ή διαθέτουν συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ισπανική πρόταση προσδιορίζει επίσης τους τομείς που θα καλύπτονται, μεταξύ άλλων το χάλυβα, το σκυρόδεμα, τα ηλεκτρικά οχήματα και τους ημιαγωγούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε δεκτή η ισπανική πρόταση αναμένεται να προκύψουν αργότερα σήμερα, όταν ο Στεφάν Σεζουρνέ απευθυνθεί στους δημοσιογράφους.