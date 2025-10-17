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Πυρκαγιά στο διυλιστήριο της BP στις ΗΠΑ — Κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς
Επιχειρήσεις
17:25 - 17 Οκτ 2025

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο της BP στις ΗΠΑ — Κατασβέστηκε χωρίς τραυματισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η BP ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Whiting στην Ιντιάνα, το οποίο έχει δυναμικότητα 440.000 βαρελιών ημερησίως και κατασβέστηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10).

Η εταιρεία ανέφερε πως «η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα λειτουργικό συμβάν και δεν υπήρξαν τραυματίες», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Αρκετές μονάδες του διυλιστηρίου —του μεγαλύτερου στην περιοχή του Μεσοδυτικού των ΗΠΑ— είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως ανέφεραν δύο πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν δεδομένα της Wood Mackenzie. Μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργούσε εκ νέου το πρωί της Παρασκευής, βασιζόμενη σε εικόνες από κάμερα της Wood Mackenzie στις εγκαταστάσεις.

Η Wood Mackenzie δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο, ενώ η BP επιβεβαίωσε ότι κάτοικοι της περιοχής ενδέχεται να άκουσαν τις εσωτερικές σειρήνες του διυλιστηρίου και να είδαν φλόγες, χωρίς ωστόσο να απαντήσει άμεσα για το αν το εργοστάσιο έχει επιστρέψει πλήρως σε λειτουργία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 17:35
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