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Παραδόθηκε ο Τζον Μπόλτον: Κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών
Ειδήσεις
17:19 - 17 Οκτ 2025

Παραδόθηκε ο Τζον Μπόλτον: Κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών

Reporter.gr Newsroom
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Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μέριλαντ παρουσιάστηκε την Παρασκευή (17/10) ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο Μπόλτον αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες που σχετίζονται με την αποθήκευση άκρως απόρρητων εγγράφων στο σπίτι του και τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών μέσω προσωπικών σημειώσεων και email.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην αξιωματούχος φέρεται να κρατούσε σημειώσεις σε μορφή ημερολογίου που περιείχαν απόρρητες πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τις οποίες μάλιστα μοιραζόταν με συγγενείς του.

Ο Μπόλτον, ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους καθώς εισερχόταν στο δικαστήριο του Γκρίνμπελτ, αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον δικαστή τις επόμενες ώρες, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Υπόνοιες για διαρροή από ιρανούς χάκερ

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ευαίσθητο υλικό διέρρευσε όταν πράκτορες που πιστεύεται ότι συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση χάκαραν τον προσωπικό λογαριασμό email του Μπόλτον. Μέσω αυτής της παραβίασης, φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε κυβερνητικά μυστικά που είχε αποθηκεύσει ή μοιραστεί.

Το FBI είχε ενημερωθεί ήδη από το 2021 για την παραβίαση, ωστόσο –όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς– ο Μπόλτον δεν αποκάλυψε ότι είχε ανταλλάξει απόρρητες πληροφορίες μέσω του email ή ότι οι χάκερ είχαν πρόσβαση σε υλικό εθνικής ασφάλειας.

Πολιτικές προεκτάσεις και αντιδράσεις

Η υπόθεση λαμβάνει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ο Μπόλτον υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, προτού απομακρυνθεί από τη θέση του το 2019. Στη συνέχεια, εξέδωσε βιβλίο όπου επέκρινε δριμύτατα τον πρώην πρόεδρο, γεγονός που όξυνε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Πρόκειται, μάλιστα, για την τρίτη υπόθεση μέσα σε έναν μήνα που στρέφεται εναντίον προσώπου το οποίο έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με ορισμένους να κάνουν λόγο για «στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων». Ο ίδιος ο Μπόλτον δήλωσε πως θεωρεί ότι «έγινε ο τελευταίος στόχος ενός πολιτικά υποκινούμενου κατηγορητηρίου», υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές χρησιμοποιούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης «ως όπλο για να πλήξουν όσους θεωρούν εχθρούς τους».

Το κατηγορητήριο και η έρευνα του FBI

Σε αντίθεση με προηγούμενες, πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις, το κατηγορητήριο κατά του Μπόλτον φέρει την υπογραφή έμπειρων εισαγγελέων εθνικής ασφάλειας και περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στα ευρήματα. Η έρευνα είχε ξεκινήσει προτού ακόμη ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ τον Αύγουστο το FBI πραγματοποίησε έρευνες στο σπίτι του Μπόλτον στο Μέριλαντ και στο γραφείο του στην Ουάσινγκτον, εντοπίζοντας πλήθος εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 20:30
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