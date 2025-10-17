ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Καθοριστική η συμβολή της ΜΟΔ στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ
Οικονομία
17:13 - 17 Οκτ 2025

Παπαθανάσης: Καθοριστική η συμβολή της ΜΟΔ στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και του Προέδρου των Εργαζομένων της ΜΟΔ.

Ο κ. Παπαθανάσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχομαι καλή θητεία. Η ΜΟΔ είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός με ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα του πολίτη. Διότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που διαχέονται στη κοινωνία υπό τη μορφή αναπτυξιακών προγραμμάτων, περνάει μέσα και από τη δική σας δουλειά.

Σήμερα οι διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη της χώρας είναι σημαντικά αυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν - αρκεί να αναφέρω ότι το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 5,4 δισ. ευρώ ενώ φέτος είναι 14,6 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, έχουμε αλλάξει ριζικά την εικόνα σχετικά με τη δυνατότητα του κράτους να «τρέχει» τα αναπτυξιακά αυτά προγράμματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της ΜΟΔ για την καθοριστική συμβολή τους στη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να φέρνει σε πέρας σύνθετα έργα και γι’ αυτόν το λόγο τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, θα της ζητηθεί να συμβάλλει ακόμη περισσότερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις, όπως η αυτονομία και η αμυντική ικανότητα της Ευρώπης.

Θα πρέπει οι σύγχρονες αυτές προκλήσεις να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ώστε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο κοινωνικά δίκαιη».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΜΟΔ, κ. Κωνσταντίνος Καραλής, ευχαρίστησε θερμά τον αναπληρωτή υπουργό για την εμπιστοσύνη του και τον διαβεβαίωσε ότι πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η αποτελεσματική στήριξη των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ καθώς και η υποστήριξη των δικαιούχων, ένας τομέας στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα. Ευχήθηκε και αυτός με τη σειρά του καλή επιτυχία στα νέα μέλη του Δ.Σ..

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Γιώργος Καρβουνιάρης νέος αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ο Γιώργος Καρβουνιάρης νέος αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ

Η Ρωσία καταργεί τον εισαγωγικό δασμό στα καύσιμα – Δεν σκοπεύει να αγοράσει
Ειδήσεις

Η Ρωσία καταργεί τον εισαγωγικό δασμό στα καύσιμα – Δεν σκοπεύει να αγοράσει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης
Οικονομία

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ
Οικονομία

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.
Ειδήσεις

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος
Οικονομία

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ