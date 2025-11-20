Ισπανία: Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο €540 εκατ. στη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό και παραβίαση δεδομένων

Σημαντική δικαστική νίκη για τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί η απόφαση Εμπορικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο καταδίκασε τη Meta, μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, στην καταβολή άνω των 540 εκατομμυρίων ευρώ για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Η υπόθεση αφορούσε τη χρήση προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών από το 2018 έως το 2023, χωρίς ρητή συγκατάθεση, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένων διαφημιστικών προφίλ. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Meta απέκτησε έτσι ένα σημαντικό και παράνομο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των εγχώριων ΜΜΕ που συμμορφώνονταν με τον GDPR.

Συνολικά, 87 ψηφιακοί εκδότες και πρακτορεία ειδήσεων που ανήκουν στην Ένωση Μέσων Ενημέρωσης (AMI) δικαιώθηκαν με αποζημίωση 479 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 60 εκατ. ευρώ επιδικάστηκαν ως νόμιμοι τόκοι. Αποζημίωση προβλέπεται και για το πρακτορείο Europa Press, μέλος εκτός AMI. Τα ισπανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν την απόφαση «καθοριστική νίκη για τη δημοσιογραφία, τον ανταγωνισμό και τη δημοκρατία».

Η Meta ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αβάσιμη» και δηλώνοντας ότι «τηρεί όλους τους νόμους» και προσφέρει στους χρήστες «πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους ρυθμίσεων». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απόφαση «αγνοεί σκόπιμα» τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής αγοράς.

Η υπόθεση θεωρείται πιθανό ορόσημο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και για τη σχέση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών με τα τοπικά ΜΜΕ.