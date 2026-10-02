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Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές
Ειδήσεις
13:40 - 02 Οκτ 2026

Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη κοινοβουλευτική δοκιμασία, καθώς η απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε πρόωρες εκλογές.

Η κυβέρνηση παρουσίασε την Τρίτη δύο νομοθετικά διατάγματα με στόχο την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στην αγορά κατοικίας, την παράταση έως το 2030 της προστασίας από εξώσεις για ευάλωτους ενοικιαστές και την αυτόματη ανανέωση υφιστάμενων μισθωτηρίων συμβολαίων. Τα μέτρα ήρθαν μετά τις πανεθνικές κινητοποιήσεις για το κόστος της στέγασης, οι οποίες εντάθηκαν μετά την έξωση της 87χρονης Μαρι Carmen Αμπασκάλ από το διαμέρισμα όπου ζούσε από το 1956.

Αρχικά φαινόταν ότι υπήρχε επαρκής κοινοβουλευτική στήριξη για την έγκριση τουλάχιστον ενός από τα δύο μέτρα. Ωστόσο, το καταλανικό αυτονομιστικό κόμμα Junts ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι θα καταψηφίσει και τα δύο, εξέλιξη που ουσιαστικά προδιαγράφει την απόρριψή τους.

Ο Σάντσεθ απάντησε σε υψηλούς τόνους, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα διατάγματα και χαρακτηρίζοντας την ψηφοφορία «ώρα της αλήθειας». Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η El País ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών σε περίπτωση ήττας. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ, από την πλευρά της, δήλωσε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό και δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη πολιτικές πιέσεις, ενώ η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της κοινής γνώμης. Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις με περίπου 34%, ενώ το Vox καταγράφεται στο 18%. Τα δύο κόμματα αντιτίθενται σε μέτρα που περιορίζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και προκρίνουν την απορρύθμιση και τα κίνητρα για ιδιώτες ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε μεγάλες ισπανικές πόλεις. Στη Μαδρίτη, διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το ισπανικό κοινοβούλιο, ενώ περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για την προστασία του κτιρίου. Η Ένωση Ενοικιαστών ζητά γενική απεργία και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την κατάληψη της Πουέρτα δελ Σολ, ενώ εκκρεμεί δικαστική απόφαση σχετικά με το αίτημα των τοπικών αρχών για την απομάκρυνση των διαδηλωτών.

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