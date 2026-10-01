Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Η στεγαστική κρίση, καθώς επίσης και το πρόβλημα των εξώσεων παραμένει τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις χώρες της Ιβηρικής, ανεβάζοντας το πολιτικό «θερμόμετρο».

Ειδικότερα, η πορτογαλική κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία από την Ισπανία όσον αφορά τη διαχείριση και αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προωθώντας αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις που προκαλούν αντιδράσεις από τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ισπανία, η βίαιη έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν «πυροδότησε» ένα κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα αναγκάζοντας την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών, με τους ακτιβιστές ωστόσο να χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή.

Όπως επισημαίνει το ABC, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει ένα στεγαστικό πρόβλημα παρόμοιο με εκείνο της Ισπανίας, με το κόστος των ενοικίων να έχει διπλασιαστεί από το 2017. Παρ' όλα αυτά όμως η επιλογή της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του προβλήματος είναι ριζικά διαφορετική.

Σύμφωνα με το Reuters, το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη (29/9), μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στην αγορά ενοικίων, με στόχο την επιτάχυνση των εξώσεων σε μια προσπάθεια της κεντροδεξιάς κυβέρνησης να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Λουίς Μοντενέγκρο εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 250.000 κατοικίες αυτού του τύπου που είναι κατάλληλες προς ενοικίαση. Όπως όμως υποστηρίζει από την πλευρά της πολλοί ιδιοκτήτες δεν τις διαθέτουν στην αγορά, φοβούμενοι τις καθυστερήσεις ή την αδυναμία πληρωμών, τις δυσκολίες ανάκτησης του ακινήτου και τις διαδοχικές αλλαγές στη νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της κυβέρνησης, προβλέπει την επιτάχυνση των εξώσεων λόγω μη καταβολής ενοικίου, τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαπραγμάτευση των εγγυήσεων και την κατάργηση των ανώτατων ορίων τιμών στις νέες μισθώσεις.

Η συγκεκριμένη κυβερνητική μεταρρύθμιση, έχει επικριθεί έντονα από τις ενώσεις ενοικιαστών της χώρας που κάνουν λόγο για «βαρβαρότητα».

Να σημειωθεί ότι το γενικό περίγραμμα της μεταρρύθμισης εγκρίθηκε, χαρή στο ακροδεξιό κόμμα Chega το οποίο επέλεξε να απέχει απροσδόκητα από την ψηφοφορία, -παρότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του-, ενώ όλα τα αριστερά κόμματα την καταψήφισαν.