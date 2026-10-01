ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις
Ειδήσεις
13:03 - 01 Οκτ 2026

Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Νικόλας Μπεγέτης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η στεγαστική κρίση, καθώς επίσης και το πρόβλημα των εξώσεων παραμένει τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις χώρες της Ιβηρικής, ανεβάζοντας το πολιτικό «θερμόμετρο».      

Ειδικότερα, η πορτογαλική κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία από την Ισπανία όσον αφορά τη διαχείριση και αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προωθώντας αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις που προκαλούν αντιδράσεις από τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ισπανία, η βίαιη έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν «πυροδότησε» ένα κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα αναγκάζοντας την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών, με τους ακτιβιστές ωστόσο να χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή.

Όπως επισημαίνει το ABC, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει ένα στεγαστικό πρόβλημα παρόμοιο με εκείνο της Ισπανίας, με το κόστος των ενοικίων να έχει διπλασιαστεί από το 2017. Παρ' όλα αυτά όμως η επιλογή της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του προβλήματος είναι ριζικά διαφορετική.

Σύμφωνα με το Reuters, το πορτογαλικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη (29/9), μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στην αγορά ενοικίων, με στόχο την επιτάχυνση των εξώσεων σε μια προσπάθεια της κεντροδεξιάς κυβέρνησης να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Λουίς Μοντενέγκρο εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 250.000 κατοικίες αυτού του τύπου που είναι κατάλληλες προς ενοικίαση. Όπως όμως υποστηρίζει από την πλευρά της πολλοί ιδιοκτήτες δεν τις διαθέτουν στην αγορά, φοβούμενοι τις καθυστερήσεις ή την αδυναμία πληρωμών, τις δυσκολίες ανάκτησης του ακινήτου και τις διαδοχικές αλλαγές στη νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της κυβέρνησης, προβλέπει την επιτάχυνση των εξώσεων λόγω μη καταβολής ενοικίου, τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαπραγμάτευση των εγγυήσεων και την κατάργηση των ανώτατων ορίων τιμών στις νέες μισθώσεις.

Η συγκεκριμένη κυβερνητική μεταρρύθμιση, έχει επικριθεί έντονα από τις ενώσεις ενοικιαστών της χώρας που κάνουν λόγο για «βαρβαρότητα».

Να σημειωθεί ότι το γενικό περίγραμμα της μεταρρύθμισης εγκρίθηκε, χαρή στο ακροδεξιό κόμμα Chega το οποίο επέλεξε να απέχει απροσδόκητα από την ψηφοφορία, -παρότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του-, ενώ όλα τα αριστερά κόμματα την καταψήφισαν.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 13:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές
Ειδήσεις

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό
Ακίνητα

Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων
Ειδήσεις

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών
Ειδήσεις

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 14:25

Δήλωση στήριξης Μπέρναμ στους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι: «Θα ανησυχούσα πολύ αν έφευγαν»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/10/2026 - 14:23

Το MG4 Urban στην Ελλάδα

Οικονομία
01/10/2026 - 14:18

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση

Ομόλογα
01/10/2026 - 14:14

Οι αποδόσεις των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών

Νομίσματα
01/10/2026 - 14:12

Bitcoin: Έντονες διακυμάνσεις μετά τα στοιχεία PCE – Προσπάθεια σταθεροποίησης στα €84.000

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/10/2026 - 14:02

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετική εξέλιξη η παράταση για τα Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης

Οικονομία
01/10/2026 - 13:56

ΤτΕ: Στο 4,79% τα τραπεζικά επιτόκια των δανείων τον Αύγουστο

Ναυτιλία
01/10/2026 - 13:56

Καθέλκυση του MSC World Atlantic

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:54

Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη: «Πνίγονται» Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 13:51

Ο ΣΒΣΕ συνυπογράφει την Κοινή Δήλωση «Made in Europe» και ζητά δίκαιο ανταγωνισμό

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:38

Λεκορνί: Περικοπές €43 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2027 – Στόχος η μείωση του ελλείμματος στο 5%

Εμπορεύματα
01/10/2026 - 13:37

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 13:03

Πορτογαλία: Αντίθετη πορεία από την Ισπανία στο στεγαστικό - Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που επιταχύνει τις εξώσεις

Αναλύσεις
01/10/2026 - 12:55

Deutsche Bank για ΧΑ: Ξεχώρισε στις διεθνείς αγορές το γ’ τρίμηνο – Άνοδος 12,2%

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:50

O Αλκιβιάδης Σιαράβας νέος Chief Marketing Officer της ΣΟΛ Crowe

Πολιτική
01/10/2026 - 12:42

Μιχαηλίδου: Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το «Ανακαινίζω» – Έρχεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:30

Τουρκία: Επανέρχεται για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου – «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας»

Υγεία
01/10/2026 - 12:29

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Η Έλενα Αρμελίδου στη θέση της Corporate Affairs Director

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
01/10/2026 - 12:27

Το Stérimar επανασυστήνεται στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ειδήσεις
01/10/2026 - 12:26

Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025

Πολιτική
01/10/2026 - 12:22

Γ. Παπανδρέου: Καμπανάκι αφύπνισης από το Συμβούλιο της Ευρώπης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
01/10/2026 - 12:17

Τα εύσημα για τα μέτρα της κυβέρνησης στο… ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 12:13

Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking

Εργασιακά
01/10/2026 - 12:10

Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:09

Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Δομινικανής Δημοκρατίας

Πολιτική
01/10/2026 - 12:00

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει την ατζέντα και κατακτά την πολιτική ηγεμονία και η ΝΔ αναγκάζεται να ακολουθεί

Περιβάλλον
01/10/2026 - 11:56

Reuters: Ξηρασία και υπεράρδευση έχουν συρρικνώσει τη λίμνη Κορώνεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 11:55

S&P Global: Στις 54 μονάδες η ελληνική μεταποίηση – Ισχυρή άνοδος παραγγελιών και παραγωγής

Πολιτική
01/10/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:35

Παρέμβαση ΕΣΑμεΑ: Άτομα με αναπηρία εργάζονται και πληρώνουν εισφορές αλλά δεν αξιοποιείται ο ασφαλιστικός τους χρόνος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ