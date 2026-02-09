Επιχειρήσεις
13:38 - 09 Φεβ 2026

Novo Nordisk: Ράλι 8%της μετοχής μετά την απόσυρση γενόσημου για αδυνάτισμα

Reporter.gr Newsroom
Η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε άνοδο περίπου 8% στο άνοιγμα της Δευτέρας (9/2), μετά την απόφαση της Hims & Hers να αποσύρει από την αγορά ένα χάπι απώλειας βάρους τύπου Wegovy, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως χαμηλού κόστους εναλλακτική.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από απειλές για νομικές ενέργειες τόσο από τη Novo Nordisk όσο και από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, που έθεσαν υπό έλεγχο τη διάθεση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων.

Η Hims & Hers είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει χάπι με σεμαγλουτίδη —τη δραστική ουσία του Wegovy— σε τιμή μόλις 49 δολαρίων, περίπου 100 δολάρια χαμηλότερα από το branded προϊόν που πουλά η Novo μέσω της πλατφόρμας NovoCare.

Το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, η εταιρεία υπαναχώρησε. Σε ανάρτησή της ανέφερε ότι, μετά από «εποικοδομητικές συζητήσεις με φορείς του κλάδου», αποφάσισε να σταματήσει τη διάθεση του συγκεκριμένου σκευάσματος, δηλώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην «ασφαλή και προσιτή φροντίδα».

Η ανακοίνωση λειτούργησε άμεσα υπέρ της Novo Nordisk, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε πάνω από 8% στις πρώτες συναλλαγές, αν και εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες σχεδόν 50% σε βάθος 12μήνου.

Αντίθετα, η Hims & Hers δέχθηκε πιέσεις, με τη μετοχή της να υποχωρεί έντονα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ και η Eli Lilly, βασικός ανταγωνιστής της Novo στα φάρμακα GLP-1, κινήθηκε πτωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική είδηση για το χάπι των 49 δολαρίων είχε προκαλέσει ισχυρές ρευστοποιήσεις σε Novo και Eli Lilly την περασμένη Πέμπτη, πριν αλλάξει το κλίμα.

Η Hims & Hers έχει αποκομίσει σημαντικά κέρδη τα τελευταία χρόνια από την πώληση λεγόμενων compounded εκδόσεων ενέσιμης σεμαγλουτίδης, αξιοποιώντας ρυθμιστικό «παράθυρο» που επιτρέπει αντίγραφα όταν υπάρχει έλλειψη των εγκεκριμένων φαρμάκων.

Η σεμαγλουτίδη —βασικό συστατικό τόσο του Wegovy όσο και του Ozempic— είχε αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη στην αρχή του boom των GLP-1. Έκτοτε, η Novo Nordisk αύξησε θεαματικά τη δυναμικότητα παραγωγής, μεταξύ άλλων με την εξαγορά της Catalent έναντι 16,5 δισ. δολαρίων, περιορίζοντας τα προβλήματα επάρκειας.

Για το χάπι Wegovy, που κυκλοφόρησε μόλις τον Ιανουάριο, δεν έχουν αναφερθεί ελλείψεις.

Την Παρασκευή ο FDA ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να λάβει «αποφασιστικά μέτρα» κατά πρακτικών μαζικής παρασκευής (compounding), επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών από φάρμακα των οποίων «η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν μπορούν να επαληθευτούν».

Η ρυθμιστική αρχή υπογράμμισε επίσης ότι τα μη εγκεκριμένα προϊόντα δεν μπορούν να διαφημίζονται ως γενόσημα ή ισοδύναμα των εγκεκριμένων από τον FDA φαρμάκων, βάζοντας στο στόχαστρο και την απευθείας διαφήμιση προς τους καταναλωτές.

Η Novo Nordisk έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε ένα «δύσκολο» περιβάλλον στην αμερικανική αγορά —με αιχμή το compounding— ως παράγοντα επιβράδυνσης των πωλήσεων. Για το 2026, η εταιρεία αναμένει μείωση τόσο των εσόδων όσο και των κερδών κατά 5% έως 13%.

Την Πέμπτη, η Novo είχε προαναγγείλει νομικές κινήσεις κατά της Hims & Hers, κάνοντας λόγο για «παράνομη μαζική παρασκευή που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών» και για «παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων GLP-1».

