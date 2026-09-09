Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές καθώς το πετρέλαιο «αγγίζει» τα $100 το βαρέλι

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται ευρέως σε αρνητικό έδαφος την Τετάρτη (9/9), καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα χαμηλότερα κατά 0,37% στις 647,17 μονάδες, με το ευρωπαϊκό ταμπλό να έχει βαφτεί στα «κόκκινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,48% στις 25,866.46 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,10% στις 10,801.28 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 0,66% στις 8,263.21 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει απώλειες 0,96% στις 19,862.27 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που αποδυναμώνεται κατά 0,42% στις 51,959.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,85%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του λιανεμπορίου υποχωρούν κατά 1,52%, οι μετοχές των εταιρειών ταξιδιών και αναψυχής σημειώνουν πτώση 1,18%, ενώ οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν απώλειες 0,96%.