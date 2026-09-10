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Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με ώθηση από τραπεζικό κλάδο και τηλεπικοινωνίες
Χρηματιστήρια
10:44 - 10 Σεπ 2026

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με ώθηση από τραπεζικό κλάδο και τηλεπικοινωνίες

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε γενικές γραμμές σε θετικό έδαφος το πρωί της Πέμπτης (10/9) με την προσοχή των επενδυτών ωστόσο να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,20% στις πρώτες συναλλαγές στις 641,69 μονάδες, καθώς οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες και οι βασικές χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης κινούνται επίσης στα πράσινα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 25,560.00 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο γαλλικός CAC ενισχυόμενος κατά 0,25% στις 8,177.30 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 10,669.60 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,62% στις 19,802.87 μονάδες, ενώ κέρδη καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,58% στις 52,168.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, να σημειωθεί ότι μεταξύ των επιμέρους κλάδων στην Ευρώπη, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ηγούνται των κερδών, καταγράφοντας ο καθένας άνοδο άνω του 0,7%.

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