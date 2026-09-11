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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
20:04 - 11 Σεπ 2026

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ολοκλήρωσαν την τελευταία ημέρα συνεδριάσεων της τρέχουσας εβδομάδας σε θετικό έδαφος την Παρασκευή (11/9) μετά τη μερική αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε νωρίτερα στις τιμές του πετρελαίου και με φόντο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,48% στις 639.05 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να ολοκληρώνουν τη συνεδρίασης επίσης στα πράσινα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,77% στις 25,557.16 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο βρετανικός FTSE ενισχυμένος κατά 0,39% στις 10,650.44 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημείωσε άνοδο 0,78% στις 8,179.77 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερεικούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατέγραψε κέρδη 0,91% στις 19,838.50 μονάδες, ενώ ανοδικά έκλεισε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνοντας κέρδη 1,36% στις 52,512.03 μονάδες.

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