Ford: Ανάκληση 254.640 οχημάτων στις ΗΠΑ - Ο λόγος

Η Ford ανακοίνωσε μαζική ανάκληση οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντοπίστηκε ένα πρόβλημα στο λογισμικό που επηρεάζει κρίσιμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης της οδήγησης.

Η ανάκληση αφορά συνολικά 254.640 SUV, και περιλαμβάνει τα μοντέλα: Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator και Ford Explorer. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA), το ζήτημα σχετίζεται με δυσλειτουργία του λογισμικού.

Συγκεκριμένα, η δυσλειτουργία προέρχεται από απροσδόκητες επανεκκινήσεις του λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας. Παράλληλα, πλήττονται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού (ADAS), όπως το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, η υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας και η παρακολούθηση των τυφλών σημείων. Η απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η NHTSA επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με ενημέρωση λογισμικού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα έχουν δύο επιλογές για την αποκατάσταση: είτε να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένο συνεργείο, είτε να λάβουν την ενημέρωση εξ αποστάσεως μέσω over-the-air (OTA). Η δυνατότητα OTA επιτρέπει την επίλυση του ζητήματος χωρίς να χρειαστεί φυσική παρουσία του οχήματος, μειώνοντας έτσι την ταλαιπωρία για τους κατόχους.

Η ανάκληση αυτή αναδεικνύει τη σημασία του λογισμικού στα σύγχρονα οχήματα, όπου ακόμα και μικρές δυσλειτουργίες μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμα συστήματα ασφάλειας. Επιπλέον, δείχνει τη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς πιο «ψηφιακά» μοντέλα συντήρησης, όπου οι αναβαθμίσεις και οι διορθώσεις μπορούν πλέον να γίνονται εξ αποστάσεως.