ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Με βάση το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικές δυνάμεις από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποιούν σε όλη τη χώρα αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.988 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 2.098 παραβάσεις σε βάρος οδηγών, εκ των οποίων 27 αφορούσαν εργαζομένους στον κλάδο της διανομής, ενώ καταγράφηκαν και 250 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά, από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι 1.327 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων και 27 διανομείς, οι 211 επιβάτες δικύκλων, οι 677 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και οι 93 οδηγούς οχημάτων τύπου ATV.

Σε επίπεδο περιφερειών, ο μεγαλύτερος αριθμός παραβάσεων καταγράφηκε στην Αττική με 719 περιπτώσεις, ενώ ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με 614, τα Ιόνια Νησιά με 344 και η Κρήτη με 184. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 93 παραβάσεις, στη Θεσσαλονίκη 87, στην Πελοπόννησο 72, στη Θεσσαλία 66, στην Κεντρική Μακεδονία 51, στο Βόρειο Αιγαίο 35, στην Ήπειρο 31, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 26, στη Στερεά Ελλάδα 18 και στη Δυτική Μακεδονία 8.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία εφαρμόζει αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για τη μη χρήση κράνους, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Ειδικότερα, για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγούς που δεν φροντίζουν για την ασφάλεια των επιβατών τους. Για τους επιβάτες δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι σκοπός της εκστρατείας δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας και η εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά στους δρόμους όλης της χώρας, με στόχο την καθολική εφαρμογή του μέτρου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το κράνος, όπως υπογραμμίζει η Αστυνομία, δεν αποτελεί απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά μια βασική ευθύνη που μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς και να σώσει ζωές.