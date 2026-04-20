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Γερμανία: Άνοδος των επενδυτικών προσδοκιών στη βιομηχανία
Επιχειρήσεις
10:11 - 20 Απρ 2026

Γερμανία: Άνοδος των επενδυτικών προσδοκιών στη βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι εταιρείες στη Γερμανία αναθεώρησαν προς τα πάνω τα επενδυτικά τους σχέδια για το τρέχον έτος, όπως φαίνεται από το ότι οι προσδοκίες επενδύσεων του ifo Institute αυξήθηκαν σε +0,2 μονάδες τον Μάρτιο, από -3,1 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2025.  

«Η βελτιωμένη κατάσταση των παραγγελιών στη βιομηχανία έχει ενισχύσει κάπως το κλίμα. Ωστόσο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά και η αβεβαιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων έχει επίσης ενταθεί. Αυτό λειτουργεί αντίθετα σε μια ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη», δήλωσε ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής προβλέψεων του ifo.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην προθυμία για επενδύσεις καταγράφηκε στη βιομηχανία. Οι προσδοκίες αυξήθηκαν σε +0,1 μονάδες τον Μάρτιο, από -6,9 μονάδες τον Δεκέμβριο. Η προοπτική βελτιώθηκε ιδιαίτερα στις μη ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπου σημαντικά περισσότερες εταιρείες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους φέτος. Ο δείκτης ισοζυγίου αυξήθηκε από -6,4 σε +2,0 μονάδες. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε στη μηχανολογία (από -8,6 σε +2,1 μονάδες) και στην κατασκευή οχημάτων (από +2,9 σε +14,8 μονάδες).

Αντίθετα, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες η διάθεση για επενδύσεις παραμένει υποτονική. Τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στις -9,0 μονάδες, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Δεκέμβριο (-8,9 μονάδες). Στη χημική βιομηχανία, οι προσδοκίες επενδύσεων μειώθηκαν περαιτέρω, από -15,8 σε -16,2 μονάδες.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες της βιομηχανίας για RnD βρίσκονται επίσης σε άνοδο, με κλάδους όπως η κατασκευή οχημάτων και η μηχανολογία να αναμένουν εκ νέου αύξηση των επενδύσεων, ενώ τον Δεκέμβριο προβλέπονταν περικοπές. Συνολικά, το αντίστοιχο ισοζύγιο στη μεταποίηση αυξήθηκε από -4,1 σε +1,2 μονάδες.

«Οι επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς θέλουν επίσης να επενδύσουν περισσότερο σε λογισμικό. Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα παίζει ρόλο σε αυτό», δήλωσε η οικονομολόγος του ifo Lara Zarges.

Στο εμπόριο, οι επιχειρήσεις παραμένουν οι πιο απαισιόδοξες. Το ισοζύγιο επενδυτικών προσδοκιών διαμορφώθηκε στις -9,6 μονάδες τον Μάρτιο, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι πάροχοι υπηρεσιών επιβεβαίωσαν τη ελαφρώς θετική προοπτική τους, με τις προσδοκίες να αυξάνονται από +1,1 σε +2,8 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μονάδες του δείκτη επενδυτικών προσδοκιών του ifo αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των επιχειρήσεων που σκοπεύουν, σε καθαρή βάση, να αυξήσουν τις επενδύσεις τους. Το ισοζύγιο προκύπτει αφαιρώντας το ποσοστό των εταιρειών που σχεδιάζουν να μειώσουν τις επενδύσεις από το ποσοστό εκείνων που σχεδιάζουν να τις αυξήσουν. Αν όλες οι επιχειρήσεις δήλωναν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους, το ισοζύγιο θα ήταν +100 μονάδες, ενώ αν όλες δήλωναν μείωση, θα ήταν -100.

Όπως διευκρινίζεται από το ινστιτούτο, το ifo δεν καταγράφει το ύψος των προγραμματισμένων επενδύσεων.

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