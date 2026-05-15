LVMH: Πώληση του Marc Jacobs έως $850 εκατ. – Στροφή στην κερδοφορία και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου

Σε συμφωνία για την πώληση του fashion brand Marc Jacobs κατέληξε ο γαλλικός όμιλος πολυτελείας LVMH, σηματοδοτώντας την αποεπένδυση από το brand μετά από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στο χαρτοφυλάκιό του. Αγοραστές είναι κοινοπραξία της WHP Global και της G-III Apparel Group, σε deal που, σύμφωνα με τις εταιρείες, φτάνει έως τα 850 εκατ. δολάρια.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική αναπροσαρμογής της LVMH, η οποία δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της κερδοφορίας της, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τον κλάδο της πολυτέλειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έχουν επηρεάσει την τουριστική κίνηση και τη ζήτηση σε κρίσιμες αγορές.

Η αποχώρηση από το Marc Jacobs σηματοδοτεί, όπως αναφέρουν αναλυτές, μια ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης στον χώρο των luxury brands, με τους μεγάλους ομίλους να περιορίζουν μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και να εστιάζουν σε πιο αποδοτικά σήματα και δραστηριότητες. Παράλληλα, εξειδικευμένοι διαχειριστές brands και εταιρείες ένδυσης αναδεικνύονται σε βασικούς αγοραστές, αξιοποιώντας το μοντέλο της αδειοδότησης και της διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο ιδρυτής του brand, Marc Jacobs, ο οποίος το λάνσαρε το 1984, θα παραμείνει στη θέση του δημιουργικού διευθυντή μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, συνεχίζοντας να καθορίζει τη σχεδιαστική κατεύθυνση και τις συλλογές υψηλής ραπτικής.

Η LVMH απέκτησε αρχικά συμμετοχή στο brand το 1997, χρονιά κατά την οποία ο Jacobs ανέλαβε και τον ρόλο του πρώτου δημιουργικού διευθυντή της Louis Vuitton. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση της Louis Vuitton προς το prêt-à-porter και σε συνεργασίες με καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, ενισχύοντας τη σύνδεση της μόδας με την τέχνη και την pop κουλτούρα.

Από την πλευρά του, ο Jacobs εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της LVMH, Bernard Arnault, για τη μακροχρόνια στήριξη και εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η WHP Global και η G-III Apparel Group θα συστήσουν κοινοπραξία 50/50 για την απόκτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας του brand. Η G-III θα αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η WHP Global θα έχει την ευθύνη της στρατηγικής αδειοδότησης.

Οι δύο εταιρείες θα συνεισφέρουν έως και 425 εκατ. δολάρια η καθεμία για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, με τη συνολική συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η G-III θα καλύψει το μερίδιό της μέσω ιδίων κεφαλαίων και διαθέσιμης πιστωτικής γραμμής.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη μετατόπιση του κλάδου της πολυτέλειας προς πιο ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, με έμφαση στη διαχείριση brand και την ενίσχυση της αποδοτικότητας σε ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.