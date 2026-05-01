Sabadell: Πούλησε την θυγατρική TSB στην Banco Santander για €3,3 δισ.

Η ισπανική τράπεζα Banco Sabadell ολοκλήρωσε την πώληση της βρετανικής της θυγατρικής TSB προς την Banco Santander, έναντι 3,3 δισ. ευρώ (3,87 δισ. δολαρίων), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 1/5.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στη Sabadell να καταγράψει κεφαλαιακό κέρδος ύψους 300 εκατ. ευρώ και να διανείμει έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ στους μετόχους της στις 29 Μαΐου.