Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στη Sabadell να καταγράψει κεφαλαιακό κέρδος ύψους 300 εκατ. ευρώ και να διανείμει έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ στους μετόχους της στις 29 Μαΐου.
12:10 - 01 Μάι 2026
Sabadell: Πούλησε την θυγατρική TSB στην Banco Santander για €3,3 δισ.
Η ισπανική τράπεζα Banco Sabadell ολοκλήρωσε την πώληση της βρετανικής της θυγατρικής TSB προς την Banco Santander, έναντι 3,3 δισ. ευρώ (3,87 δισ. δολαρίων), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 1/5.
Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 11:58