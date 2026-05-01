ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sabadell: Πούλησε την θυγατρική TSB στην Banco Santander για €3,3 δισ.
Επιχειρήσεις
12:10 - 01 Μάι 2026

Sabadell: Πούλησε την θυγατρική TSB στην Banco Santander για €3,3 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ισπανική τράπεζα Banco Sabadell ολοκλήρωσε την πώληση της βρετανικής της θυγατρικής TSB προς την Banco Santander, έναντι 3,3 δισ. ευρώ (3,87 δισ. δολαρίων), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 1/5. 

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στη Sabadell να καταγράψει κεφαλαιακό κέρδος ύψους 300 εκατ. ευρώ και να διανείμει έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ στους μετόχους της στις 29 Μαΐου.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 11:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας
Ειδήσεις

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»
Ειδήσεις

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.
Ανακοινώσεις

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
06/08/2026 - 13:18

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά – Στάση αναμονής για το επόμενο ανοδικό βήμα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 13:13

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 12:57

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 12:30

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πολιτική
06/08/2026 - 12:07

Μητσοτάκης; Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ναυτιλία
06/08/2026 - 11:58

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Οικονομία
06/08/2026 - 11:47

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ