OnlyFans: Deal $535 εκατ. για το 16% της εταιρείας μετά τον θάνατο του ιδρυτή της

Το OnlyFans, η πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου που είναι κυρίως γνωστή για το περιεχόμενο ενηλίκων, προχωρά στην πώληση ποσοστού 15%-16% στην Architect Capital έναντι 535 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Λεονίντ Ραντβίνσκι, και αποτιμά την επιχείρηση μεταξύ 3,1 και 3,15 δισ. δολαρίων.

Παρά τη μεταβίβαση του ποσοστού, ο έλεγχος της πλατφόρμας θα παραμείνει στο οικογενειακό trust που διαχειρίζεται η σύζυγός του, Κέιτι Τσούντνοβσκι. Ο Ραντβίνσκι, ουκρανικής καταγωγής, είχε εξαγοράσει τη Fenix International — μητρική εταιρεία του OnlyFans — το 2018 και στη συνέχεια μετέτρεψε την πλατφόρμα σε παγκόσμιο success story, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημιουργούς να χρεώνουν απευθείας τους συνδρομητές τους.

Η μεγάλη ανάπτυξη του OnlyFans σημειώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και των lockdowns, όταν εργαζόμενοι στον χώρο του adult entertainment, influencers αλλά και γνωστά πρόσωπα στράφηκαν στην πλατφόρμα για επιπλέον εισόδημα. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 377 εκατ. χρήστες και πάνω από 4 εκατ. δημιουργούς περιεχομένου διεθνώς.

Το 2024 η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 1,4 δισ. δολαρίων, συνεχίζοντας να διατηρεί προμήθεια 20% στις περισσότερες συνδρομές και πωλήσεις περιεχομένου. Από το 2021, ο Ραντβίνσκι είχε λάβει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε μερίσματα, ενώ μόνο για το 2025 είχε εγκριθεί νέα διανομή 700 εκατ. δολαρίων προς τον ίδιο. Η περιουσία του είχε εκτιμηθεί στα 3,8 δισ. δολάρια.

Πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, φέρεται να εξερευνούσε το ενδεχόμενο πώλησης έως και του 60% της εταιρείας, σε αποτίμηση που θα μπορούσε να αγγίξει τα 5,5 δισ. δολάρια. Ωστόσο, οι προσπάθειες προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών προσέκρουαν συχνά στη σύνδεση της πλατφόρμας με τη βιομηχανία του σεξ, γεγονός που δημιουργούσε ανησυχίες γύρω από τη φήμη, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις τραπεζικές συνεργασίες.

Μεταξύ των επενδυτών που στηρίζουν τη συμφωνία της Architect βρίσκεται και ο Αυστραλός επιχειρηματίας Τζέιμς Πάκερ, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται κοντά στα 5 δισ. αυστραλιανά δολάρια. Ο Πάκερ έγινε γνωστός μέσω των δραστηριοτήτων του στα media και στα καζίνο με την Crown Resorts, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στις επενδύσεις τεχνολογίας, συμμετέχοντας σε εταιρείες όπως Nvidia, Meta, Amazon και Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχει επίσης ο Σαμ Λέσιν, partner της Slow Ventures και πρώην στέλεχος του Facebook, γνωστός στη Silicon Valley για επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο, μεταξύ των οποίων και στην εφαρμογή πληρωμών Venmo.

Η Architect χρηματοδοτεί τη συμφωνία μέσω ειδικού επενδυτικού οχήματος που στηρίζεται από family offices και ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξεταστεί και ένα μεγαλύτερο χρηματοδοτικό σχήμα περίπου 2 δισ. δολαρίων, συνδυάζοντας δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιορίζεται μόνο στη μετοχική συμμετοχή. Σχεδιάζεται επίσης η ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τους δημιουργούς περιεχομένου της πλατφόρμας, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες λόγω της φύσης του περιεχομένου τους.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, εξετάζονται επιλογές όπως συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα ή ακόμη και η δημιουργία ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το ίδιο το OnlyFans. Η Architect, που ιδρύθηκε το 2020 και δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση τεχνολογικών εταιρειών μέσω asset-backed lending, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των πηγών εσόδων της πλατφόρμας.

Παρά τις προσπάθειες να προσελκύσει περισσότερο mainstream δημιουργούς, όπως αθλητές και γνωστούς σεφ, το OnlyFans εξακολουθεί να ταυτίζεται κυρίως με το περιεχόμενο ενηλίκων, κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τη δυναμική της αγοράς του όσο και την αποδοχή του από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.