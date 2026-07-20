ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ της Paramount και της Warner Bros σε μια εξέλιξη που προκαλεί νέα αβεβαιότητα για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις αναδιάρθρωσης στη διεθνή βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Η δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεθ-Ολγκίν εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής διάρκειας δύο εβδομάδων, προκειμένου να εξετάσει την ευρύτερη αντιμονοπωλιακή προσφυγή που κατέθεσαν 12 πολιτείες των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα. Η δικαστής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την αναστολή για ακόμη δύο εβδομάδες, ενώ στις 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ακρόαση για το ενδεχόμενο έκδοσης προκαταρκτικής διαταγής που θα μπορούσε να «παγώσει» τη συμφωνία για μήνες.

Η απόφαση έρχεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Paramount βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της WBD, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως το CNN. Οι δύο εταιρείες είχαν ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών, όμως γνώριζαν ότι υπήρχε πιθανότητα δικαστικής προσφυγής από πολιτείες που εκτιμούν ότι η συμφωνία παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το κατά πόσο η νέα εταιρεία θα αποκτήσει υπερβολική ισχύ στην κινηματογραφική διανομή και στην αγορά τηλεοπτικών δικτύων. Η δικαστής ανέφερε ότι οι πολιτείες παρουσίασαν «πειστικά στοιχεία» πως η συγχώνευση θα δημιουργούσε μεγάλη συγκέντρωση ισχύος σε συγκεκριμένους τομείς.

Η Paramount απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αγορά ψυχαγωγίας έχει αλλάξει ριζικά λόγω του ανταγωνισμού από τεχνολογικούς κολοσσούς και νέες πλατφόρμες περιεχομένου. Ωστόσο, οι πολιτείες επιμένουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει αρνητικά τους καταναλωτές.

Η δικαστική μάχη αναμένεται να εξελιχθεί γρήγορα, με την Paramount να επιδιώκει ολοκλήρωση της συμφωνίας πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να αποφύγει επιπλέον κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρήτρα καθυστέρησης.