Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Η βρετανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί την Τρίτη (30/6) ότι ενδέχεται να παρέμβει στη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το CNN, η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Λίζα Νάντι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ότι «προτίθεται να παρέμβει» στη διαδικασία μέσω της οποίας η Paramount επιδιώκει να αποκτήσει το CNN, το HBO, το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros. και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Discovery.

«Έπειτα από διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και ανεξάρτητη αξιολόγηση, το υπουργείο μου απέστειλε σήμερα, εκ μέρους μου, επιστολή στους σημερινούς και τους προτεινόμενους ιδιοκτήτες της Warner Bros. Discovery, ενημερώνοντάς τους ότι προτίθεμαι να παρέμβω», ανέφερε συγκεκριμένα η Νάντι στην ανακοίνωσή της.

Η ίδια πρόσθεσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση «επαρκούς πολυφωνίας απόψεων στα μέσα ενημέρωσης» καθώς και «επαρκούς πολυφωνίας ως προς τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης».

Να σημειωθεί εδώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διατύπωση «minded to» χρησιμοποιείται από κυβερνητικούς αξιωματούχους για να δηλώσουν την πρόθεσή τους να προβούν σε μια ενέργεια, πριν κινηθούν οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες για την υλοποίησή της.

Από την πλευρά της, η Paramount έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε τη συμφωνία νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο, χωρίς να απαιτήσει οποιαδήποτε παραχώρηση ή πρόσθετο όρο.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι αναμένει η συμφωνία να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους, δηλαδή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, εδώ και αρκετούς μήνες πραγματοποιούνται εταιρικές συναντήσεις σχετικά με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Paramount και της Warner Bros. Discovery.

Απαντώντας στις σημερινές εξελίξεις, εκπρόσωπος της Paramount δήλωσε στο CNN: «Εκτιμούμε τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν δημιουργεί ζητήματα που αφορούν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας θα τηρηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί».