ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount
Ειδήσεις
11:35 - 13 Ιουν 2026

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε την έγκρισή του για τη συγχώνευση ύψους 110 δισ. δολαρίων μεταξύ της Paramount και της Warner Bros. Discovery, εκτιμώντας ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τον ανταγωνισμό στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας.  

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή (12/6), η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή αρχή γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τροποποιήσεις ή πρόσθετους όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία βρισκόταν υπό ενδελεχή έλεγχο τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Παράλληλα, ομάδα γενικών εισαγγελέων πολιτειών των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία της Καλιφόρνιας, συνεχίζει τη δική της έρευνα σχετικά με τη συγχώνευση. Η συμφωνία προβλέπει τη συνένωση δύο εκ των πέντε μεγαλύτερων κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ και, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, οι πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής για την αναστολή της.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο κλάδος της ψυχαγωγίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και συνεχείς μεταβολές, γεγονός που καθιστά απίθανο η συγκεκριμένη συναλλαγή να προκαλέσει βλάβη στην αγορά ή στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Η θετική στάση της αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς η αντιμονοπωλιακή πολιτική της διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής κινηθεί προς την κατεύθυνση των συμβιβασμών ή των εγκρίσεων χωρίς αυστηρούς περιορισμούς, αντί της πλήρους παρεμπόδισης εταιρικών συμφωνιών.

Σύμφωνα με πηγές, ο επικεφαλής της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είχε τον προηγούμενο μήνα συνάντηση με ανώτατα στελέχη της αντιμονοπωλιακής υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και ο υπηρεσιακός επικεφαλής του τμήματος Ανταγωνισμού, Ομέιντ Ασέφι, προκειμένου να παρουσιάσει τα επιχειρήματα υπέρ της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, στελέχη και νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι η συγχώνευση θα ενισχύσει τη θέση του Χόλιγουντ απέναντι στις ισχυρές ψηφιακές πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, το Amazon Prime Video και το YouTube, επιτρέποντας στη νέα εταιρική οντότητα να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η συνένωση των δύο ομίλων θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον χώρο της ψυχαγωγίας, καθώς θα φέρει κάτω από την ίδια ομπρέλα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο, δύο μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα — το CNN και το CBS —, δύο ανταγωνιστικές πλατφόρμες streaming, το HBO και το Paramount+, καθώς και δεκάδες καλωδιακά τηλεοπτικά κανάλια. Η Paramount επικράτησε της Netflix έπειτα από μια μακρά και ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών.

Η εταιρεία χαιρέτισε την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση ενισχύει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί έναν ισχυρότερο οργανισμό που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτουν οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Ωστόσο, η εξαγορά εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Δημοκρατικοί πολιτικοί, αλλά και επαγγελματίες του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού χώρου, εκφράζουν ανησυχίες ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλου μέρους της βιομηχανίας σε έναν όμιλο μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας, αύξηση του κόστους παραγωγής και περιορισμό των επιλογών που θα έχουν στη διάθεσή τους οι θεατές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε πάντως τις αιτιάσεις ότι η συμφωνία θα μειώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για δημιουργούς και εργαζομένους του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό εξαρτάται κυρίως από τη διάθεση των εταιρειών να επεκτείνουν και να ενισχύσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%
Επιχειρήσεις

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη
Πολιτική

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ