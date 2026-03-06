BofA - Ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων: Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις την πιστωτική αγορά

Η πρόσφατη κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς οι κρίσεις επηρεάζουν την αγορά εταιρικών ομολόγων. Σύμφωνα με ανάλυση ευρωπαϊκών στρατηγικών πιστώσεων, ιστορικά οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν οδηγούν απαραίτητα σε παρατεταμένη επιδείνωση των spreads, αν και ο συνδυασμός ενεργειακού και επιτοκιακού σοκ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντικός.

Η ιστορική εμπειρία των γεωπολιτικών κρίσεων

Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί έντεκα σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα που επηρέασαν τις ευρωπαϊκές αγορές εταιρικών ομολόγων. Κατά μέσο όρο, τα spreads των εταιρικών ομολόγων διευρύνονται για περίπου δύο εβδομάδες μετά το αρχικό σοκ, αλλά στη συνέχεια ακολουθεί συχνά μια ισχυρή ανάκαμψη μέσα στους επόμενους μήνες.

Κλάδοι με αμυντικά χαρακτηριστικά, όπως οι τηλεπικοινωνίες, έχουν παραδοσιακά καλύτερη επίδοση σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Αντίθετα, οι εταιρείες υπηρεσιών εμφανίζουν συνήθως ασθενέστερη εικόνα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, οι αναλυτές τονίζουν ότι καμία γεωπολιτική κρίση δεν είναι ακριβώς ίδια με κάποια άλλη, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές επιπτώσεις στις αγορές.

Παράλληλα με την κρίση Ρωσίας–Ουκρανίας

Οι πρόσφατες κινήσεις στις αγορές ενέργειας παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με τις πρώτες ημέρες της κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας το 2022. Η πορεία του πετρελαίου Brent αυτή την εβδομάδα είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη της πρώτης εβδομάδας της τότε σύγκρουσης, ενώ παρόμοια είναι και η ενίσχυση του δολαρίου.

Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές. Ο χρυσός δεν έχει σημειώσει τόσο ισχυρή άνοδο όσο το 2022, ενώ οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη πίεση. Παράλληλα, αγορές που θεωρούνται «υπερτιμημένες» έχουν δεχθεί ισχυρότερες πιέσεις αυτή τη φορά, μετά από τρία χρόνια ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής διεθνώς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγορά εταιρικών ομολόγων έχει μέχρι στιγμής επιδείξει ανθεκτικότητα. Τα spreads των επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) έχουν ήδη συρρικνωθεί από την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα spreads των ομολόγων υψηλής απόδοσης (high yield) παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Η άνοδος των επιτοκίων φαίνεται να έχει ενισχύσει τη ζήτηση για εταιρικά ομόλογα από επενδυτές που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις.

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι επενδυτές

Το βασικό σενάριο των οικονομολόγων παραμένει ότι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να αποδειχθούν σχετικά σύντομες. Η αμερικανική κυβέρνηση, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, έχει ισχυρό κίνητρο να περιορίσει τον κίνδυνο νέας αύξησης του πληθωρισμού, ιδίως καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη διήμερη άνοδο από το 2005.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η σύγκρουση να παραταθεί. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προτεινόμενη στρατηγική είναι η στροφή προς εταιρικά ομόλογα υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι εταιρείες με υψηλότερη αξιολόγηση τείνουν να είναι λιγότερο ενεργοβόρες και επομένως λιγότερο ευάλωτες σε αυξήσεις των τιμών ενέργειας. Για παράδειγμα, μια μετατόπιση από τίτλους κατηγορίας BBB σε Α ή από τίτλους κατηγορίας Β σε ΒΒ μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματική αντιστάθμιση κινδύνου.

Τα υψηλότερα επιτόκια ως δίκοπο μαχαίρι

Η άνοδος των αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων (Bunds) έχει προς το παρόν στηρίξει την αγορά εταιρικών ομολόγων. Ωστόσο, η έντονη μεταβλητότητα στα επιτόκια, ιδιαίτερα στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, προκαλεί ανησυχία.

Η πιθανότητα νέας αύξησης του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανατρέψει τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων που αναμενόταν διεθνώς. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στο παρελθόν υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση σε περιόδους ενεργειακών σοκ, προκειμένου να αποτρέψει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις.

Η σημαντική άνοδος της μεταβλητότητας στα επιτόκια αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ανησυχία για την αγορά εταιρικών ομολόγων. Εάν οδηγήσει σε εκροές κεφαλαίων από τα πιστωτικά προϊόντα, οι αγορές εταιρικών ομολόγων ενδέχεται να εισέλθουν σε περίοδο αυξημένης αστάθειας, παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε το καλοκαίρι του 2022.

Συμπέρασμα

Παρά τη γεωπολιτική ένταση, η ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανθεκτική. Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία των τιμών ενέργειας και τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, καθώς ένας συνδυασμός ενεργειακού και επιτοκιακού σοκ θα μπορούσε να αποτελέσει τον σημαντικότερο κίνδυνο για την πιστωτική αγορά τους επόμενους μήνες.