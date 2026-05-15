ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Παρασκευή, με την αγορά να αντιδρά τόσο στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις όσο και στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική υπό τον νέο πρόεδρο της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 5,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, ενώ το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,55%, επίπεδο που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, το ευαίσθητο στις μεταβολές επιτοκίων 2ετές κινήθηκε στο 4,06%.

Οι κινήσεις αυτές αποδίδονται από τους αναλυτές στην προσπάθεια των επενδυτών να επανατιμολογήσουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό παραμένουν επιβαρυντικά. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,8%, ενώ οι τιμές παραγωγού έφτασαν το 6%, ενισχύοντας τις ανησυχίες για επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια στιγμή, το κόστος εισαγωγών κατέγραψε αύξηση, επηρεασμένο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών ενέργειας, γεγονός που μεταφέρεται στην ευρύτερη αλυσίδα κόστους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η άνοδος δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς αντίστοιχες πιέσεις καταγράφηκαν και στα γερμανικά και ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να κινούνται ανοδικά.

Η έντονη μεταβλητότητα αποτυπώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Fed, καθώς ο νέος επικεφαλής της καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές πιέσεις για χαλάρωση και στην ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι εξελίξεις στην αγορά ομολόγων επιβαρύνονται περαιτέρω από τις δημοσιονομικές ανησυχίες στις ΗΠΑ, με τους τόκους εξυπηρέτησης του χρέους να αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.