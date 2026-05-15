ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%
Ομόλογα
18:01 - 15 Μάι 2026

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Παρασκευή, με την αγορά να αντιδρά τόσο στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις όσο και στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική υπό τον νέο πρόεδρο της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 5,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, ενώ το 10ετές ενισχύθηκε στο 4,55%, επίπεδο που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, το ευαίσθητο στις μεταβολές επιτοκίων 2ετές κινήθηκε στο 4,06%.

Οι κινήσεις αυτές αποδίδονται από τους αναλυτές στην προσπάθεια των επενδυτών να επανατιμολογήσουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό παραμένουν επιβαρυντικά. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,8%, ενώ οι τιμές παραγωγού έφτασαν το 6%, ενισχύοντας τις ανησυχίες για επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια στιγμή, το κόστος εισαγωγών κατέγραψε αύξηση, επηρεασμένο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών ενέργειας, γεγονός που μεταφέρεται στην ευρύτερη αλυσίδα κόστους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η άνοδος δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς αντίστοιχες πιέσεις καταγράφηκαν και στα γερμανικά και ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να κινούνται ανοδικά.

Η έντονη μεταβλητότητα αποτυπώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Fed, καθώς ο νέος επικεφαλής της καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές πιέσεις για χαλάρωση και στην ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι εξελίξεις στην αγορά ομολόγων επιβαρύνονται περαιτέρω από τις δημοσιονομικές ανησυχίες στις ΗΠΑ, με τους τόκους εξυπηρέτησης του χρέους να αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ