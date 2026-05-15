Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Διακόπηκε στο τέλος της εβδομάδας το πολυήμερο ανοδικό σερί της Wall Street, καθώς η απότομη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης και η απογοήτευση από την έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών αποτελεσμάτων από τη συνάντηση Τραμπ – Σι οδήγησαν σε απόσυρση των αγοραστών και ρευστοποιήσεις.

Κύριο «θύμα» του sell off ο τεχνολογικός κλάδος και οι μετοχές ημιαγωγών, με τους βασικούς δείκτες να γυρίζουν σε αρνητικό έδαφος μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,06% στις 49.533 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,24% στις 7.408 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,54%, στις 26.225 μονάδες, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά το «trade» της τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται συχνά πίσω από τα ρεκόρ.

Παρά τη διόρθωση, ο S&P 500 συμπλήρωσε έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το ράλι έχει γίνει ιδιαίτερα «στενό», καθώς στηρίζεται κυρίως σε λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς και στον κλάδο της ΑΙ.

Συνολικά, η αγορά παρουσιάζει έντονη απόκλιση, καθώς ενώ ορισμένες μετοχές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, άλλες βρέθηκαν σε χαμηλό 52 εβδομάδων, δείχνοντας μια ολοένα και πιο άνιση εικόνα στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ιδιαίτερα έντονες πιέσεις καταγράφηκαν στις μετοχές ημιαγωγών, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε περίπου 3%. Την κούρσα της καθόδου οδήγησαν εταιρείες όπως η Intel (-6,4%), η Advanced Micro Devices (-4,5%), η Micron Technology και η Nvidia (-3,8%), Caterpillar (-3,7%) που δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις και απώλειες, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους μετά την πρόσφατη άνοδο.

Σημαντικός παράγοντας πίεσης και η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών μηνών. Η απόδοση του 30ετούς έφτασε το 5,129%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, ενώ το 10ετές ανέβηκε στο 4,595% και το 2ετές στο 4,084%, ενισχύοντας τα σενάρια για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τη Fed.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων και ακριβού πετρελαίου μπορεί να πλήξει σοβαρά τις μετοχές, με ορισμένους να σημειώνουν ότι επίπεδα του 5% στο 10ετές ομόλογο θα ασκήσουν σημαντική πίεση στις αποτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού εντάθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, με τους επενδυτές να φοβούνται ότι πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα αυξήσεων τιμών.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδειξαν νέα επιτάχυνση, κυρίως λόγω ενέργειας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει σκληρή στάση ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, με τις πιθανότητες να ξεπερνούν πλέον το 50% για περαιτέρω σύσφιξη έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα από την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο μάλλον απογοήτευσαν τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν ουσιαστικότερες εμπορικές συμφωνίες και αποφάσεις, ενώ οι προσδοκίες για διπλωματικές εξελίξεις σχετικά με τις διεθνείς ενεργειακές εντάσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ανοδικά το πετρέλαιο – «Ριγμένος» ο χρυσός

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του Brent ενισχύθηκε 3,4% στα 109,33 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 4,2% στα 105,42 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 2,6% στα 4.565 δολάρια η ουγγιά.