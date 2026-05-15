ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
23:33 - 15 Μάι 2026

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διακόπηκε στο τέλος της εβδομάδας το πολυήμερο ανοδικό σερί της Wall Street, καθώς η απότομη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης και η απογοήτευση από την έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών αποτελεσμάτων από τη συνάντηση Τραμπ – Σι οδήγησαν σε απόσυρση των αγοραστών και ρευστοποιήσεις.  

Κύριο «θύμα» του sell off ο τεχνολογικός κλάδος και οι μετοχές ημιαγωγών, με τους βασικούς δείκτες να γυρίζουν σε αρνητικό έδαφος μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,06% στις 49.533 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,24% στις 7.408 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1,54%, στις 26.225 μονάδες, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά το «trade» της τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται συχνά πίσω από τα ρεκόρ.

Παρά τη διόρθωση, ο S&P 500 συμπλήρωσε έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το ράλι έχει γίνει ιδιαίτερα «στενό», καθώς στηρίζεται κυρίως σε λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς και στον κλάδο της ΑΙ.

Συνολικά, η αγορά παρουσιάζει έντονη απόκλιση, καθώς ενώ ορισμένες μετοχές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, άλλες βρέθηκαν σε χαμηλό 52 εβδομάδων, δείχνοντας μια ολοένα και πιο άνιση εικόνα στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ιδιαίτερα έντονες πιέσεις καταγράφηκαν στις μετοχές ημιαγωγών, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε περίπου 3%. Την κούρσα της καθόδου οδήγησαν εταιρείες όπως η Intel (-6,4%), η Advanced Micro Devices (-4,5%), η Micron Technology και η Nvidia (-3,8%), Caterpillar (-3,7%) που δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις και απώλειες, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους μετά την πρόσφατη άνοδο.

Σημαντικός παράγοντας πίεσης και η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά πολλών μηνών. Η απόδοση του 30ετούς έφτασε το 5,129%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, ενώ το 10ετές ανέβηκε στο 4,595% και το 2ετές στο 4,084%, ενισχύοντας τα σενάρια για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τη Fed.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων και ακριβού πετρελαίου μπορεί να πλήξει σοβαρά τις μετοχές, με ορισμένους να σημειώνουν ότι επίπεδα του 5% στο 10ετές ομόλογο θα ασκήσουν σημαντική πίεση στις αποτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού εντάθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, με τους επενδυτές να φοβούνται ότι πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέο κύμα αυξήσεων τιμών.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδειξαν νέα επιτάχυνση, κυρίως λόγω ενέργειας, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει σκληρή στάση ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, με τις πιθανότητες να ξεπερνούν πλέον το 50% για περαιτέρω σύσφιξη έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα από την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο μάλλον απογοήτευσαν τους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν ουσιαστικότερες εμπορικές συμφωνίες και αποφάσεις, ενώ οι προσδοκίες για διπλωματικές εξελίξεις σχετικά με τις διεθνείς ενεργειακές εντάσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.

Ανοδικά το πετρέλαιο – «Ριγμένος» ο χρυσός

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του Brent ενισχύθηκε 3,4% στα 109,33 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 4,2% στα 105,42 δολάρια το βαρέλι.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 2,6% στα 4.565 δολάρια η ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%
Ομόλογα

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%

Κοινωνία της Πληροφορίας: Στο 70% της υλοποίησης το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Τεχνολογία

Κοινωνία της Πληροφορίας: Στο 70% της υλοποίησης το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ