Reuters: AfD και Ρωσία σχεδιάζουν συνάντηση για επιστροφή του φυσικού αερίου στη Γερμανία

Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και η ηγεσία του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι συζητήσεις για μια συνάντηση ακόμη και το Μάρτιο υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του AfD, το οποίο, αν και έχει αποκλειστεί από την εξουσία από έναν συνασπισμό των πολιτικών του αντιπάλων, αποτελεί το δημοφιλέστερο κόμμα στη Γερμανία μεταξύ των ψηφοφόρων.

Στη συνάντηση θα συμμετείχαν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, καθώς και οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα.

Πριν από την επιβολή των κυρώσεων λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το ήμισυ του φυσικού αερίου της.

Η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν μόνο εφόσον είχε προηγουμένως συμφωνηθεί ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι το AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η πηγή. Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών για τη σύνοδο περιλαμβάνονταν το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία, πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι η Βάιντελ είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με στόχο την ενίσχυση της γερμανικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει αδυναμία, σε συνέντευξή της στο Reuters τον Ιούνιο.

Ο Ντμίτριεφ ήταν παρών σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση για το φυσικό αέριο, στην οποία θα εξεταζόταν η επαναλειτουργία των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, δήλωσε η πηγή.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτεινόμενη σύνοδο.

Το AfD ελπίζει να κερδίσει ψήφους

Οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση θα είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το AfD δεν κυβερνά. Ωστόσο, οι προετοιμασίες αναδεικνύουν την ευθραυστότητα του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, όπου η πάγια άρνηση των παραδοσιακών κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά δοκιμάζεται από την εκλογική επιτυχία του AfD.

Το AfD μόλις πέτυχε μια σημαντική νίκη, αναδεικνυόμενο σε μεγαλύτερο κόμμα σε εκλογές κρατιδίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, και την Κυριακή αντιμετωπίζει μια ακόμη δοκιμασία για τη δημοτικότητά του στις εκλογές στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream εισέρχονται στη Γερμανία από το συγκεκριμένο κρατίδιο.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μόσχα χαιρέτισε την ιδέα, χαρακτηρίζοντάς την «θετικό και επίκαιρο βήμα».

«Η συμμετοχή της Γερμανίας, ως βασικής ευρωπαϊκής οικονομίας, μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα για τη συζήτηση ζητημάτων που είναι σημαντικά τόσο για τις συγκεκριμένες χώρες όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Έιτζι, πρόεδρος του AmCham Russia.

Η Γερμανία δυσκολεύεται να ανακάμψει από το σοκ που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των κρίσιμων υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream, ορισμένοι από τους οποίους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ή επαναλειτουργίας του Nord Stream θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη Γερμανία, όσο και μεταξύ των συμμάχων της, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη.

«Η Γερμανία δεν μπορεί να εξαρτηθεί ξανά από τη Ρωσία», δήλωσε ο Μίχαελ Κέλνερ, βουλευτής των Πρασίνων, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκλήθηκε από τη διακοπή της ρωσικής παροχής φυσικού αερίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης», είπε. «Μας κόστισε 50 δισ. ευρώ. Δεν μπορούμε να θέλουμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την κατάσταση. Θα ήταν προδοσία. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το AfD για τους δικούς του σκοπούς».

Ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η συνάντηση του AfD θα μπορούσε να ενθαρρύνει στελέχη του δικού του κόμματος που τάσσονται επίσης υπέρ της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου.

«Το AfD βρίσκεται στο πλευρό της Ρωσίας, πρόθυμο να προδώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια, και ιδιαίτερα τον Nord Stream, ως υβριδικό όπλο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η επαναλειτουργία του Nord Stream θα αποτελούσε καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα απομόνωνε τη Γερμανία».

Από τη δική του πλευρά, το AfD έχει παρουσιάσει το αίτημά του για επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου ως μια πραγματιστική επιλογή, με τη Βάιντελ να χαρακτηρίζει τη «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» ως «το μυστικό της επιτυχίας του “Made in Germany”».

Το AfD ελπίζει ότι η συνάντηση μπορεί να αναδείξει την επάρκειά του στην εξωτερική πολιτική και να εκθέσει την κυβέρνηση για αδράνεια στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, δήλωσε μία από τις πηγές.

Σε αυτό το φόντο, επισημαίνεται ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία διχάζει πλέον ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της χώρας.

Ιστορικά, η σχέση της χώρας με τη Ρωσία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στα ανατολικά, τα οποία βρίσκονταν υπό σοβιετική κυριαρχία έως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Πολλοί κάτοικοι εκεί τηρούν πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία και πιο επικριτική στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν τον στρατιωτικό προστάτη της Γερμανίας.