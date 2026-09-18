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Γερμανία: Σχέδιο για μείωση του φόρου στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές
Ειδήσεις
20:20 - 18 Σεπ 2026

Γερμανία: Σχέδιο για μείωση του φόρου στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου.

Όπως αναφέρει η BILD, το σχέδιο προβλέπει μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 14 σεντς ανά λίτρο. Συνυπολογίζοντας την επίδραση της μείωσης στον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 17 σεντς ανά λίτρο, στα επίπεδα των αντίστοιχων παρεμβάσεων που είχαν εφαρμοστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Der Spiegel, στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων. Το ύψος του πλαφόν θα συνδέεται με την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στην αγορά.

Από τον Οκτώβριο η φορολογική ελάφρυνση

Σύμφωνα με την BILD, τα μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Η μείωση του φόρου στα καύσιμα προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, ενώ το πλαφόν στις τιμές αναμένεται να εφαρμοστεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων. Οι σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς αναζητείται συμφωνία για το κόστος και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων.

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