Ωνάσεια σχολεία: «Πρεμιέρα» αιτήσεων για μόνιμους ΕΕΠ, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 20-8-2025 έως και τη Δευτέρα 01-09-2025 και ώρα 10:00 π.μ. στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/
Θα χρειαστεί να συμπληρώσουν:
* τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και
* τον αριθμό μητρώου και τον Α.Φ.Μ.