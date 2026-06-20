Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Στην πορεία ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, τις ελλείψεις νοσηλευτών, καθώς και τα ζητήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές υποδομές και ο στόλος ασθενοφόρων, αναφέρθηκε σήμερα (20/6) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο Ertnews, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ανταπόκριση στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα θετική, ενώ παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτές και καθυστερήσεις στην ανανέωση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τις θέσεις γιατρών

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τις τρέχουσες προκηρύξεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι για 1.131 διαθέσιμες θέσεις έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, γεγονός που, όπως ανέφερε, καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί άγονων προκηρύξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έχουν ήδη υποβληθεί 1.808 οριστικές αιτήσεις, ενώ άλλες 361 βρίσκονται σε πρόχειρη μορφή, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να αναμένεται να ξεπεράσει τις 2.100 συμμετοχές πριν από τη λήξη της διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με ιατρικό προσωπικό.

Οι ελλείψεις νοσηλευτών η μεγαλύτερη πρόκληση

Σε αντίθεση με την εικόνα που καταγράφεται στους γιατρούς, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος εξακολουθεί να αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο σχεδιάζει νέα μεγάλη προκήρυξη που θα αφορά χιλιάδες θέσεις νοσηλευτών, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται πρόσθετα κίνητρα με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το επάγγελμα.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το ζήτημα ως το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το ΕΣΥ, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Καθυστερεί η ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης τις δυσκολίες που καταγράφονται στην ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Όπως εξήγησε, οι σχετικοί διαγωνισμοί επηρεάστηκαν από δικαστικές εμπλοκές, γεγονός που μετέθεσε χρονικά την παράδοση νέων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εντός του 2026 αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο περίπου 30 νέα ασθενοφόρα, ενώ το 2027 προβλέπεται η παραλαβή ακόμη περίπου 150 οχημάτων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η διαδικασία έχει καθυστερήσει περίπου έναν χρόνο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Κάλυψη των αναγκών στα νησιά και μέριμνα για τη στέγαση των γιατρών

Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα νησιά θα καλυφθούν επαρκώς σε ιατρικό προσωπικό.

Όπως σημείωσε, στη θετική αυτή εικόνα συμβάλλουν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κάνοντας ειδική αναφορά στη δωρεά του Στέλιου Χατζηιωάννου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της στέγασης των υγειονομικών, υπογραμμίζοντας ότι στα νέα έργα που σχεδιάζονται θα προβλέπονται κατοικίες για γιατρούς, με παραδείγματα τη Σαντορίνη και την Κως.

Σταδιακή μείωση των εκκρεμοτήτων από την περίοδο της πανδημίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις εκκρεμότητες που αφορούν άδειες και υπερωρίες υγειονομικών από την περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Όπως είπε, οι οφειλές και οι εκκρεμότητες μειώνονται σταδιακά, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εφικτό να χορηγηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα άδειες που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των νοσοκομείων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη καταβληθεί αναδρομικές αποδοχές και έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σχετικά με τις εφημερίες.

Οι πολιτικές αναφορές σε Σαμαρά, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε την ελπίδα του να μην προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς σε νέα πολιτική πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι θα τον στεναχωρούσε να βρεθεί απέναντί του πολιτικά.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διαθέτει ιδιαίτερη επικοινωνιακή ικανότητα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «μάγο της επικοινωνίας». Ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός καταφέρνει να εμφανίζεται πολιτικά ενισχυμένος παρά τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει καταγράψει.

Ταυτόχρονα, άσκησε εκ νέου κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα στον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για κομβικό στρατηγικό λάθος και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το κόμμα δεν παρουσιάζει προοπτικές ουσιαστικής πολιτικής ανάκαμψης.

Σε αυτό το φόντο, σχολίασε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας «εγκλώβισε το ΠΑΣΟΚ στη δική του στρατηγικη», που συνίσταται σύμφωνα με τον ίδιο στη σύμπραξη με τον κ. Τσίπρα.

Τέλος, ο υπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά προς το τέλος της τετραετίας.

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