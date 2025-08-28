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Δύο πύρινα μέτωπα στην Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιγαλά
Ειδήσεις
15:59 - 28 Αυγ 2025

Δύο πύρινα μέτωπα στην Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιγαλά

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα από το 112 εστάλη στη Μεσσηνία, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στο σημείο.

Στην περιοχή της Μεσσηνίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα, τα οποία εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 15:00. Η μεγαλύτερη από τις δύο φωτιές καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας ενώ νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης.

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Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Πρέβεζα - στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα Πάργας - ενώ μεγάλη φωτιά μαίνεται και στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 18:35
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