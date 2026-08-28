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Δομική Κρήτης: Έργο €5,45 εκατ. για την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι
Επιχειρήσεις
15:22 - 28 Αυγ 2026

Δομική Κρήτης: Έργο €5,45 εκατ. για την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι

Reporter.gr Newsroom
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Σύμβαση για την υλοποίηση έργου που αφορά την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι Μεσσηνίας υπέγραψε η Δομική Κρήτης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,45 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κυματοθραυστών, καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία και αποκατάσταση της παραλίας.

Αναλυτικά, η εισηγμένη αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ", με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης € 5.450.000 με ΦΠΑ.

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει κατασκευή κυματοθραυστών μήκους περίπου 600 μέτρων και λοιπά έργα για την προστασία, καθώς και την τεχνητή αναπλήρωση – αποκατάσταση της ακτογραμμής στις περιοχές του οικισμού Πεταλιδίου Μεσσηνίας.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλέπεται σε 24 μήνες».

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