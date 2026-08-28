Δομική Κρήτης: Έργο €5,45 εκατ. για την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι

Σύμβαση για την υλοποίηση έργου που αφορά την αποκατάσταση της ακτογραμμής στο Πεταλίδι Μεσσηνίας υπέγραψε η Δομική Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,45 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κυματοθραυστών, καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία και αποκατάσταση της παραλίας.

Αναλυτικά, η εισηγμένη αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ", με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης € 5.450.000 με ΦΠΑ.

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει κατασκευή κυματοθραυστών μήκους περίπου 600 μέτρων και λοιπά έργα για την προστασία, καθώς και την τεχνητή αναπλήρωση – αποκατάσταση της ακτογραμμής στις περιοχές του οικισμού Πεταλιδίου Μεσσηνίας.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου προβλέπεται σε 24 μήνες».