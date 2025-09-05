Αγροτοκτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ - Τα αιτήματά τους

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, στο πλαίσιο κινητοποίησης.

Με την ενέργειά τους αυτή, στέλνουν μήνυμα ότι οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι στοχοποιούνται άδικα σχετικά με τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν από την πολιτεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληρωμών τους, καθώς και να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αγρότες δηλώνουν ότι προτίθενται να παραμείνουν επ’ αόριστον πάνω στον ΒΟΑΚ, κρατώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα, μέχρι να λάβουν απαντήσεις και δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ αύριο.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκος, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την ταλαιπωρία λόγω του κλεισίματος του δρόμου. Στο σημείο βρίσκεται, επίσης, ισχυρή αστυνομική δύναμη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.