Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

Την πορεία της μεταρρύθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών προς τους αγρότες, τη νέα ενίσχυση για τα λιπάσματα, αλλά και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στην άμυνα και τις πολιτικές προοπτικές ενόψει των επόμενων εκλογών ανέπτυξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤNews.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ελληνική γεωργία.

Όπως ανέφερε, η χώρα πέτυχε κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της αγοράς λιπασμάτων, η οποία θα ενισχυθεί με επιπλέον 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

«Καταφέραμε να πετύχουμε πόρους συνολικού ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, κοινοτική στήριξη για τα λιπάσματα, στα οποία θα προσθέσουμε άλλα 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι πόροι αυτοί δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι στις αυξημένες πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο κόστος παραγωγής.

«Σε περιόδους γεωπολιτικής ανασφάλειας, όπου υπάρχει πίεση στο κόστος της αγροτικής παραγωγής, η Ευρώπη και η Ελλάδα μπορούν να δρουν ως μαξιλάρια ή αμορτισέρ, ώστε να απορροφούν κάποιες από αυτές τις πιέσεις», υπογράμμισε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μία από τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική.

«Είναι μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που εξελίσσεται παράλληλα με τη συνέχιση των πληρωμών προς τους παραγωγούς.

«Είναι μια μεταρρύθμιση εν κινήσει. Δηλαδή η Ευρώπη δέχθηκε να πληρώνουμε ενώ αλλάζουμε ή, για να το πω αλλιώς, να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μεταρρύθμιση βασίζεται σε 57 συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ παράλληλα έπρεπε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα μείνουν χωρίς τις ενισχύσεις τους.

«Καταφέραμε με την πληρωμή στα τέλη Ιουνίου να συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο διαδικασίες. Κάναμε μια βαριά πληρωμή και μια σωστή πληρωμή», τόνισε.

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Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την πρώτη μεγάλη πληρωμή, ύψους περίπου 617 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά ενισχύθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

«Για πρώτη φορά οι γνήσιοι δικαιούχοι είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους που δεν είχαν δει ποτέ», δήλωσε.

Όπως γνωστοποίησε, μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλο τόσο ποσό θα δοθεί έως το τέλος του έτους.

«Μέχρι τώρα πληρώσαμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και θα πληρώσουμε άλλα τόσα μέχρι το τέλος του χρόνου», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι συνολικές αγροτικές πληρωμές του 2026 θα ανέλθουν σε 2,2 δισ. ευρώ.

Νέες πληρωμές τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο

Παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό των επόμενων μηνών, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα της ΟΣΔΕ ώστε να πραγματοποιηθούν διορθώσεις και να υποβληθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από παραγωγούς που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη καταβολή.

Όπως είπε, θα ακολουθήσει δεύτερο κύμα πληρωμών τον Σεπτέμβριο και τρίτο κύμα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένα άλλο κύμα πληρωμών και ένα τρίτο κύμα πληρωμών τον Οκτώβριο – Νοέμβριο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι μέσω αυτών των καταβολών θα διανεμηθεί το υπόλοιπο 1,1 δισ. ευρώ.

«Η πληρωμή του Ιουνίου ήταν ο Ρουβίκωνας»

Ερωτηθείς για τη δυσαρέσκεια που είχε εκφραστεί από παραγωγούς αλλά και κυβερνητικούς βουλευτές, ο υπουργός υποστήριξε ότι η εικόνα έχει πλέον αλλάξει.

«Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ναι», ανέφερε όταν ρωτήθηκε εάν έχει αποκλιμακωθεί η ένταση.

Χαρακτήρισε μάλιστα την πληρωμή του Ιουνίου σημείο καμπής για το νέο σύστημα.

«Αυτή η πληρωμή του Ιουνίου ήταν ένα σημείο διάβασης του Ρουβίκωνα. Πληρώσαμε, κάναμε αυτή τη σωστή πληρωμή μετά από χρόνια», είπε.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι όλοι οι παραγωγοί που χρειάζονται διορθώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουν.

«Κανένας γεωργός στην Ελλάδα δεν θα μείνει απροστάτευτος, χωρίς την εξήγηση, χωρίς τη διαδικασία που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις πληρωμές», τόνισε.

Αποκάλυψε επίσης ότι η προσπάθεια της Ελλάδας έτυχε θετικής αξιολόγησης από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν.

«Είστε στο σωστό δρόμο, συνεχίστε», μετέφερε ως το μήνυμα που έλαβε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο.

Η νέα ΟΣΔΕ περνά στον πλήρη έλεγχο του Δημοσίου

Για τη δημιουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας ΟΣΔΕ, ο υπουργός απέφυγε να ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξή της αποτελεί σύνθετο τεχνικό έργο που υλοποιείται από την ΑΑΔΕ υπό τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως εξήγησε, το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διασυνδεθεί με όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου.

«Η νέα δήλωση ΟΣΔΕ θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα αποκλείει οποιοδήποτε περιθώριο μαγειρέματος ή πλημμελούς πρόσβασης», δήλωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο πλήρης έλεγχος του συστήματος θα περάσει πλέον στο κράτος.

«Θα είναι η πολιτεία που θα ελέγχει τη νέα ΟΣΔΕ, όχι κάποιες εταιρείες ή κάποιες διαδικασίες, οι οποίες ήταν αυτές που έδιναν τον τόνο των αγροτικών πληρωμών στο παλιό σύστημα», ανέφερε.

Ευρωπαϊκή άμυνα: «Το τρένο έχει ήδη φύγει»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα περίοδο κοινής αμυντικής πολιτικής.

«Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στους μαιάνδρους της ευρωπαϊκής πολιτικής, πρέπει να σας πω ότι εκπλήσσομαι και εγώ ο ίδιος από τον βαθμό σύγκλισης των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης στην ανάγκη η Ευρώπη επιτέλους να μπει στο παιχνίδι της ισχύος, της άμυνας και της ασφάλειας», δήλωσε.

Όπως είπε, η πορεία αυτή επιταχύνθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

«Το τρένο αυτό έχει φύγει από τον σταθμό. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια πολλά συγκεκριμένα πράγματα στον τομέα της άμυνας», υπογράμμισε.

Απέδωσε τη νέα πραγματικότητα στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στο Brexit, το οποίο -όπως είπε- αφαίρεσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία χώρα που παραδοσιακά λειτουργούσε ως ανάχωμα στην ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής.

Εκλογές: «Η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο υπουργός εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

«Πιστεύω ότι είναι απόλυτα εφικτή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι οι πολίτες θα επιλέξουν με βασικό κριτήριο την πολιτική σταθερότητα, την επάρκεια και την ασφάλεια.

«Σε ποιανού τα χέρια θα ακουμπήσουμε το μέλλον μας; Ποιος θα μας δώσει αυτή την εγγύηση επάρκειας και ασφάλειας; Αυτό είναι το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος», ανέφερε.

Για το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών επισήμανε ότι, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

«Αν πραγματικά η κατάσταση απαιτήσει συνεννόηση του πολιτικού κόσμου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Η χώρα θα κυβερνηθεί, πρέπει να κυβερνηθεί», τόνισε.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, αναφέρθηκε και στον αγώνα Γαλλίας – Ισπανίας, αποκαλύπτοντας ότι, λόγω της ισπανικής καταγωγής της συζύγου του και των δύο γιων του, η οικογένειά του θα υποστηρίξει την Ισπανία, αν και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ως Μαργαρίτης, Ευρωπαίος και φίλος του ποδοσφαίρου, δεν θα με χαλούσε την 14η Ιουλίου να κερδίσει η Γαλλία. Θα ήταν μια ευρωπαϊκή στιγμή».