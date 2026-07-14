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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. - Δεσμεύτηκαν crypto και πολυτελή αυτοκίνητα
Ειδήσεις
15:45 - 14 Ιουλ 2026

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. - Δεσμεύτηκαν crypto και πολυτελή αυτοκίνητα

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για εκτεταμένη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία φέρεται να συνδέεται με το διασυνοριακό εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε επιχειρήσεις στην Αττική και την Καστοριά, με τις ελληνικές αρχές να συνδράμουν στην επιχείρηση που αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η μέχρι στιγμής εκτιμώμενη ζημία από τη φερόμενη απάτη ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά απώλειες εσόδων από ΦΠΑ για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δημόσια ταμεία.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη 24,2 εκατ. ευρώ, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Συνολικά, η υπόθεση αφορά οικονομικό αντικείμενο που προσεγγίζει τα 71 εκατ. ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy9y64zcijd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες

Η έρευνα έχει εντοπίσει ένα πλέγμα εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών.

Κατά τις αρχές, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να λειτούργησε από το 2021 έως το 2025, αξιοποιώντας το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ που ισχύει στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με σκοπό την παράνομη αποφυγή καταβολής φόρου και την είσπραξη αδικαιολόγητων επιστροφών ΦΠΑ.

Πώς λειτουργεί η απάτη «καρουζέλ»

Η λεγόμενη «κυκλική απάτη» ή carousel fraud αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σύστημα βασίζεται στη δημιουργία αλυσίδας εταιρειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders). Τα ίδια προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών-μελών, χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ ή με την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου που ουδέποτε πληρώθηκε.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται σημαντικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία των κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών δεδομένων, ενώ οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 99.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Ο εντοπισμός τους, όπως επισημαίνεται, κατέστη δυνατός μέσω εξειδικευμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στους ερευνητές να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία διασκορπισμένα σε σύνθετες ψηφιακές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Εκτός από την απάτη σε βάρος του συστήματος ΦΠΑ, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία σχετικά με την άσκηση ποινικών διώξεων ή τη σύλληψη υπόπτων.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 15:48
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