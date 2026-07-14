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Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
Πολιτική
14:55 - 14 Ιουλ 2026

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας θα είναι πλέον ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σήμερα με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής του, καθώς είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».

Η ανεξαρτητοποίηση του κ. Παναγιωτόπουλου προστίθεται στη σειρά αποχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα με διαφορετικούς τρόπους.

Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.

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