ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε σε αυτό με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Ιουλίου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα είναι υψηλότερο των 29.250.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι υψηλότερος των 75.000.000 (οι Νέες Μετοχές), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. β’ του Καταστατικού και του άρθρου 24 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4548/2018, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ποσού περίπου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€250.000.000,00), συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) (και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρείχε η από 09 Ιουλίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) διαιρούμενου δια της Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά (ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 18ης Ιουνίου 2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του πενταετούς (2026- 2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2026, καθώς και στο έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1(4)(δβ) και το Άρθρο 1(5)(βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ).

Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου, που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων «ειδικών θεσμικών επενδυτών» (qualified institutional buyers) όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α (Rule 144A) δυνάμει του U.S. Securities Act of 1933, όπως ισχύει (η Διεθνής Προσφορά ή η Ιδιωτική Τοποθέτηση, και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Συνδυασμένη Προσφορά).

Αναφορικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών, θα ισχύσουν τα εξής:

Κατ’ αρχάς, (i) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους εν λόγω επενδυτές σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι η εν λόγω τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 15% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Νέες Μετοχές που είχαν αρχικώς κατανεμηθεί, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή.

Επιπρόσθετα, μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών θα εφαρμοστεί στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ως ακολούθως: Η κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens S.A. (πρώην EL.K.A.T. S.A.)) κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026, η οποία ορίζεται με την παρούσα ως ημερομηνία καταγραφής για τον σκοπό αυτό (η Ημερομηνία Καταγραφής), ούτως ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβανομένων υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στην Εταιρεία και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των σχετικών επενδυτών.

Ειδικότερα, οι κανόνες της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι οι ακόλουθοι:

Οι ιδιώτες επενδυτές και οι ειδικοί επενδυτές που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens S.A., και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές) θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η οποία κατά προτεραιότητα κατανομή δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε ο εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (pro rata), στο βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής θα δικαιούται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που τυχόν δεν ικανοποιήθηκαν θα προστεθούν στις εγγραφές νέων επενδυτών και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (pro rata), στο βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από ιδιώτες επενδυτές ή ειδικούς επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που τους κατανεμήθηκε, κατόπιν της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, οι εγγραφές αυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata). Μετά τον ανωτέρω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, υπάρχουν Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που παραμένουν αδιάθετες, θα κατανεμηθεί μία επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.