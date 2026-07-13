Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Με την υποστήριξη των μετοχών των διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ +4.2% και ΜΟΗ +1.2%), η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ΧΑ, με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2500 μονάδες στον απόηχο της νέας κλιμακούμενης έντασης στην Μέση Ανατολή και να κλείνει τελικά στις 2512 -0,05% με συγκριτικά χαμηλότερο τζίρο στα 208 εκ. ευρώ.

Πέρα από τα διυλιστήρια, θετική συνεδρίαση είχαμε και από ΕΥΔΑΠ +3.8% που είναι στο επίκεντρο σημαντικών επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων, ALWN +1.3%, ΛΑΜΔΑ +1.9%, ΕΕΕ +1.2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1%.

Αρνητικά πρόσημα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στον όμιλο Viohalco αλλά με σπουδαίο ενδοσυνεδριακό γύρισμα στην ΒΙΟ +2,2% από τα χαμηλά των -5% ενώ στα κόκκινα παρέμεινε η ΕΛΧΑ -0,8% και η CENER -1,2%. Χαμηλότερα και αρκετές μετοχές του τραπεζικού κλάδου με την CREDIA -2,6%, OPTIMA -1%, ΕΤΕ -1,5%, ΑΛΦΑ -0,7%, αλλά και σε ΔΕΗ -1,1%, ΟΤΕ -0,7%, AKTOR -1,7%.

Συνέχεια και στην τρέχουσα εβδομάδα στην υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM -0.6%) σε σχέση με της υψηλής (FTSE -0.05%) με τις κυριότερες μεταβολές σε ΠΛΑΘ +2,8%, ΙΝΤΕΚ +1,1%, ΚΡΙ +1,4 ανοδικά και ΑΒΑΞ -2,5% με τον 3ο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών για φέτος που παραπέμπει προφανώς στην άτακτη έξοδο από την μετοχή κάποιων δυνατών χεριών , ΙΝΤΚΑ -1,5%, ΠΡΟΝΤΕΑ -1,4%, ΟΛΘ -2,3%, ΑΔΜΗΕ -1,3% και BYLOT -1% καθοδικά.

Ηπιότερες μεταβολές στην χαμηλή με REALCONS +1,7%, YKNOT +0.3% να καταγράφει νεότερο υψηλό στην κίνηση μετά την ΑΜΚ που προηγήθηκε.

Χαμηλότερες τιμές σε ΠΕΡΦ -2%, ΚΟΥΑΛ -1,8%, ΦΑΙΣ -2%, ΛΟΥΛΗ -0,3%,

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για ελληνικές εισηγμένες, αυτήν την φορά από Piraeus Securities για την ΜΟΗ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 61 ευρώ, ενώ εξακολουθούν και τα buybacks ιδίως σε τραπεζικούς τίτλους αλλά και οι αγορές μετοχών από βασικούς μετόχους με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στην METLEN (+0,9%) με αγορές 95.000 μετοχών από τον πρόεδρο της εταιρίας Ευ. Μυτιληναίο.

Ψυχραιμία στις διεθνείς αγορές παρά την ένταση και τις πολεμικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται στην ΜΑ, με τον DAX +0.1% και οριακές διακυμάνσεις στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης