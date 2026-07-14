Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

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Ισχυρό δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε η Goldman Sachs, παρουσιάζοντας αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε σημαντικά τις δραστηριότητες trading και επενδυτικής τραπεζικής του αμερικανικού ομίλου.

Η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,63 δισ. δολαρίων, ή 20,98 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, έναντι 3,72 δισ. δολαρίων, ή 10,91 δολαρίων ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι επιδόσεις της Goldman Sachs ξεπέρασαν αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, η αγορά ανέμενε κέρδη 14,48 δολαρίων ανά μετοχή.

Ρεκόρ στα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα διαδραμάτισε ο κλάδος διαπραγμάτευσης μετοχών, ο οποίος κατέγραψε ιστορικές επιδόσεις.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών διαμορφώθηκαν στα 7,42 δισ. δολάρια, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 72% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις αγορές αύξησαν τη δραστηριότητα των επενδυτών.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση του τομέα σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (FICC), με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 32%, φτάνοντας τα 4,59 δισ. δολάρια.

Σόλομον: «Οι πελάτες μάς εμπιστεύονται για τις πιο στρατηγικές συναλλαγές»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, έκανε λόγο για επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της τράπεζας.

«Η δυναμική έχει επιταχυνθεί σε όλες τις δραστηριότητές μας. Οι πελάτες στρέφονται σε εμάς για να ηγηθούμε των πιο στρατηγικών συναλλαγών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρεκόρ στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε επίσης ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών συνολικής αξίας που ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ επενδυτική τράπεζα στον συγκεκριμένο τομέα.

Άνοδος 55% στην επενδυτική τραπεζική

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εικόνα της επενδυτικής τραπεζικής.

Οι σχετικές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τα 3,40 δισ. δολάρια, εξέλιξη που αποδίδεται στην αυξημένη δραστηριότητα στις εκδόσεις μετοχών και ομολόγων, αλλά και στην ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Asset & Wealth Management), τα οποία αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν στα 4,6 δισ. δολάρια.

Θετική αντίδραση της αγοράς

Τα καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα προκάλεσαν θετική αντίδραση από τους επενδυτές, με τη μετοχή της Goldman Sachs να καταγράφει άνοδο περίπου 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας συνεχίζουν να λειτουργούν ευνοϊκά για τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, με τη Goldman Sachs να καταγράφει μία από τις ισχυρότερες τριμηνιαίες επιδόσεις των τελευταίων ετών.